Peeter Kaljuste 1990. aastate kaubandusest: istusime rublakottide peal

Muusikaärimees Peeter Kaljuste meenutas saates "Läks aga läände" Selecti poodi, kust käis 1990. aastatel kaupa ostmas kogu Eesti toonane eliit. Kaljuste sõnul oli sularaha nii palju, et käsitsi ei jõudnud keegi seda enam üle lugeda.

"Valuutapoed tähendasid 1990. aastatel uut elu, sealt võis osta seda, mida inimene tol ajal ainult lääne telekast võis näha," ütles Eesti esimese kooperatiivkaupluse Select omanik ja hilisem muusikaärimees Peeter Kaljuste.

"Kaubanduse juurde sattusin niimoodi, et 1989. aastal, kui ma RAM-is lõpetasin, sest tundsin, et mul pole lihtsalt midagi enam anda, töötasin ma kaks aastat Eesti Raadios ja Andres Jõesaar küsis, kas ma viitsiksin varustada Eesti Raadiot lääne muusikaga, kuna ma käisin juba Soome vahet pea igal nädalal uusi plaate toomas."

"Kõik, mis Soomest kätte saada oli, kõik selle ma sealt ka ära tõin ja raadiomajas salvestati need lood ära," lisas Kaljuste.

Kooperatiivkauplus Selecti tuli Kaljuste ellu siis, kui pood oli juba pool aastat tegutsenud. "Tõin Soomest plaate ja Urmas Herne tegeles lindistamisega ja ütles, et neil on vaja üht teenindajat ja ma mõtlesin, et miks mitte," meenutas Kaljuste.

"Seal oli jube põnev, astusin ikka täiesti teise valdkonda ja see oli äge aeg. Seal müüdi kõike peale tankide ja relvade, aga kõige suurem hitid olid elektroonikatooted. Müüsime nii komisjonikaupa kui ka uut. Algselt me müüsime rublade eest."

Sularaha oli nii palju, et seda loeti lausa rahalugemismasinaga. "Me ise ei jõudnud enam raha lugeda," ütles Kaljuste, kes sõna otseses mõttes istus poe tagaruumis suurte rublakottide peal.

Kaljuste sõnul käis Selectist läbi peaaegu kogu Eesti koorekiht.

1990. aastate keskel jõudis Kaljuste tagasi muusika juurde. "Komisjonikaubandus hakkas vaikselt kaduma, tekkis esimene Eesti suurim plaadihulgifirma.

Väidetavalt oli kõige suurema müüginumbriga toona Sõnajalgade kassett. "Arvatakse, et seda müüdi 40 000-100 000 eksemplari. See võis nii olla küll," ütles Kaljuste.

Kaljuste mäletamist mööda olid kõige kõvemad müügihitid 2 Quick Start , Hovery Covery, Jam, Code One. "Kui ma ise lõpuks hakkasin kassette igasugustesse bensukatese müügiks viima, siis ma ise nägin, mida müüdi ja mida seal oodati."

"See Selecti edulugu oli aastatel 1990-1993. Kes Selectis ei käinud, seda polnudki olemas," muheles Kaljuste.