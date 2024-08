Ollie laulab Heidy Tammega duetti: kontserdil on ägedad lauljate kooslused

Ollie rääkis Vikerraadios, et laulab Tartu 2024 suvepeo kontsertlavastuses duetti Heidy Tammega ning on selle kogemuse üle väga tänulik. Lisaks astuvad kontserdil üles teisedki väga erilised kooslused nagu Liisi Koikson ja Peeter Volkonski.

"Selle kontsertlavastuse esinejate kombinatsioonid on väga huvitavad. Ei tuleks ise selle pealegi, et mind Heidy Tammega panna duetti laulma. Ma pole isegi mõelnud selle peale," ütles Ollie.

Suvepeol esinevad omamoodi kooslused nagu näiteks Liisi Koikson ja Peeter Volkonski, kes esitavad Ivo Linna laulu "Aita mööda saata öö", Märt Avandi ja Ott Sepa esitluses saab uues arranžeeringus kuulda Gunnar Grapsi "Raudmeest" ning Nele-Liis Vaiksoo ja Tartu Akadeemiline Meeskoori esitluses kõlab Karl-Erik Taukari repertuaarist laul "Segased lood".

"Tartu 2024 suvepeo kontsertlavastuse meeskonna eesotsas on Vanemuise teatri uus kunstiline juht Tanel Jonas, kes on võtnud punti Raadioteatri eesotsas seisva Laura Võigemasti ja nad on kokku pannud ühe loo, mis läbi kunstiliste tõlgenduste ja läbi erinevate artistide numbrite põimib kokku ühe väga elegantse pärlikee mälestustest, tulevikku vaatamistest ja ootamatutest kohtumistest, mis võivad juhtuda nii Eestis kui Euroopas," ütles Tartu 2024 peaprodutsent Heigo Teder.

"Väga head lood, väga head artistid, väga suur lava ja väga äge kontsert," lisas Ollie.

Tartu 2024 suvepidu algab laupäeval, 3. augustil Autovabaduse puiesteel kell 22.

Otseülekande suvepeost teeb Eesti Televisioon.