Ott Sepp Tartu 2024 kontsertlavastusest: uskumatu, et ma ka seal laulan

Näitleja Ott Sepp ja lavastaja Tanel Jonas rääkisid saates "R2 Hommik!" Tartu 2024 suvepeo kontsertlavastusest "Ellujäämise kunstid ristteel" ning tõdesid, et kontserdilt leiab oma väikese rosina nii vanaema kui lapselaps. Sepa sõnul on ta suures pabinas, sest esitab kontserdil Gunnar Grapsi legendaarset laulu "Raudmees."

"Kui ma Tartu ajalugu lugesin, hakkas mulle tunduma, et on täiesti ilmvõimatu, et see linn on pärast kõiki neid sündmusi ellu jäänud ja tänaseks isegi kultuuripealinnaks saanud," ütles Tartu 2024 suvepeo kontsertlavastuse "Ellujäämise kunstid ristteel" lavastaja Tanel Jonas.

Kui Tartu 2024 meeskond ühel hetkel Jonasele lähenes, sooviga luua üks meelelahutuslikus vormis kontsertlavastus, soovisid nad Jonase sõnul teha midagi, kus oleks võimalikult palju laule, mida inimesed saaksid kaasa laulda. "Ja siis me otsustasime, et kõige sobilikum žanr selleks on kontsertlavastus rõhuga sõnal 'kontsert'," selgitas Jonas.

Jonase sõnul hakkas neid paeluma risttee motiiv ja nad soovisid tuua sellised erinevad Eesti artistid sinna ristteele kokku, kes omavahel reeglina ei kohtu.

"Seda kontsertlavastust võiks vaadata nii vanaema kui lapselaps ja nad mõlemad leiavad sealt oma väikese rosina," lisas Jonas.

Sepp ise astub laval üles Gunnar Grapsi lauluga "Raudmees". "On uskumatu, et ma ka seal laulan. Ma olen isegi natuke pabinas, hirm on isegi suur. Laulu on natuke modifitseeritud ja retsitatiivset osa on juurde lisatud," ütles Sepp.

Jonase sõnul oleks väga tore, kui Tartu ei jääks pärast kultuuripealinna aastat unustusse. "Et see ei oleks üheaastane sähvatus. Ma olen kindel, et kultuuripealinna aasta toob siia erinevaid ägedaid kohtumisi ja projekte, millest sünnib edaspidi ka väga kihvte asju," ütles Jonas.

Tartu 2024 suvepidu algab laupäeval, 3. augustil Autovabaduse puiesteel kell 22.

Otseülekande suvepeost teeb Eesti Televisioon.