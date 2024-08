Raul Rebase esimene olümpia: KGB võttis telepildi finaaljooksu ajaks üle

Telelegend Raul Rebane meenutas, kuidas 1980. aasta Moskva olümpiamängudel võttis mängude pearežissöör KGB valvsa silma all temalt finaaljooksu ajaks telepildi üle, garanteerimaks, et rahvusvahelisse telepilti ei jõuaks Prantsuse jooksja väidetav poliitiline demonstratsioon.

Pariisi olümpiamängude ajaks on "Ringvaade" kogunud rubriiki "Minu spordihetk" tuntud inimeste olümpiaga seotud mälestusi.

"On 26. juuli, 1980. aasta, Moskva olümpiamängud ja algamas on 800 meetri finaaljooks. Mina töötasin tol ajal verinoore toimetajana ja tegin kergejõustikupilti, nii et mul tulid ekraanile hüpped, heited ja tõuked, millest ma panin telepildi kokku. Järsku astub ülekandebussi olümpiamängude pearežissöör Janvar Sadekov ja ütleb, et vabanda Raul, ma võtan nüüd üle," meenutas telelegend Raul Rebane.

Rebase sõnul oli temaga kaasas KGB-mees, kes jäi ukse kõrvale. "Sadekov istus minu kohale ja ütles, et suunake pilt pimedasse taevasse ja andis korralduse, et kaamerad, mis näitavad heiteid ja tõukeid, ei näitaks kordagi jooksurada."

800 meetri finaaljooks algas. "See oli võimas jooks, mille võitis Steve Ovett, Sebastian Coe, kes on praegune rahvusvahelise kergejõustikuliidu president, jäi teiseks, aga midagi muud ei toimunud."

Õhtul pressikeskuses küsis Rebane Sadekovilt, et mis toimus ja tema vastas, et KGB oli saanud informatsiooni, et Prantsuse jooksja Marasoo, kes selles jooksus jäi seitsmendaks, planeerib mingit poliitilist demonstratsiooni seoses Moskva olümpiamängude boikotiga ja üritati garanteerida, et rahvusvahelisse pilti ei pääseks temast ühtegi sekundit."

2008. aastal, pärast Gerd Kanteri olümpiavõitu oli Rebane Küprosel seminaril ja rääkis Sebastian Coele seda lugu. "Talle nii meeldis see lugu ja ta ütles, et tunneb Marasood isiklikult ning ta poleks midagi sellist kunagi teinud. Minu järeldus on see, et me teame Moskva olümpiamängude statistikat, aga me ei tea sealt väga paljusid lugusid," ütles Rebane.