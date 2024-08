Margus Tabor: kõige suurema erutusega ootan ma Hiiumaa sügist ja talve

Suuremõisa põhikooli ajast mäletan seda suurt uhkust, et ma käin lossis koolis," rääkis vabakutseline näitleja Margus Tabor, istudes tema ja oma mamma auks Suuremõisa õuele ehitatud uhkel kettidega kiiktoolil.

Kohas, kuhu Taborile pink pandi, toimus ka tema ülipopulaarne monoetendus "Mamma lood". "Alustasin 2015. aastal ja siin vonkles tohutu rahvamass, kes kõik lootsid etendusele pääseda ja sellepärast pandi siia ka see pink."

Hiiumaale tagasituleku mõte hakkas ka nende "Mamma lood" etendustega. "Siit ma korjasin üles ka selle päris tuuma. Olin Mikk Mikiveriga ühel kursusel ja noorena sa ei taba kõike, mida sulle öeldakse, aga sulle jääb meelde ja see ongi kõige tähtsam. Ma mäletan, kui ta ütles, et ärge kunagi salake seda, kust te pärit olete, kandke seda endaga kaasas," meenutas Tabor.

"Oletame, et rahvas armastab sind, sinu eest hoolitsetakse, sul on töökoht, aga tegelikult on nii, et kui sa ise ennast ei kaitse, siis ei kaitse sind mitte keegi ja sind tõmmatakse tühjaks," valgustas Tabor teatrist lahkumise tagamaid. "Ma ei räägi üldse, et praegune töökoht oleks seda teinud, aga kuidagi tundub, et mul on enda jaoks aega vaja."

Kui sa Hiiumaale tuled, siis Tabori sõnul ei ole siin näiliselt mitte midagi. "Siin on laisk rahulik olemine ja kes selle naha vahele on saanud endale, siis see ei taha enam midagi muud. Võib olla on nii, et aasta aja pärast arvan ma, et see on suurim viga, mida ma olen teinud, aga millegipärast ma ei usu seda."

"See, kus me üksteisele läheneme, on ikkagi proovisaal ja vahest mõtlen, et kas ma ei teegi enam selle inimesega proovi kunagi koos, aga me ei tea kunagi ette," mõtiskles Tabor, millest ta ehk kõige suuremat puudust hakkab tundma.

"See on väikese koha võlu, vaevalt elus juhtub nii, et vaatad Louvre`is mingit maali ja keegi nii põhjalikult räägib mulle infot sinna juurde," ütles Tabor, kes kohtus Pikas Majas Konrad Mägi maale vaadates juhuslikult Enn Kunilaga.

Tabor käis Piret Kaldaga hästi palju reisimas ning Kalda kinkis talle pildi, millel oli lisaks Tabori pildile kirjas ka palvekiri näitlejatele reisiraha eraldamiseks kõikide pühakute nimel. Maal rippus Klaasipanga töötoas, kus oli Piret Kalda maalide näitus ning Tabor käis pildil koos "Ringvaate" võttegrupiga järgi.

"Keegi ütles mulle kunagi, et kui sa suve jooksul 40 korda ujumas käid, siis on sul tervisepakett täis, mul on juba 57 tehtud ja suve on alles poole peal," ütles Tabor.

Kõige suurema erutusega ootab ta enda sõnul Hiiumaa sügist ja talve. "Selle kogemuse ma sain viimati lapsepõlves, kui ma siin koolis käisin. Ma tean ja mul on hästi meeles, mis on Hiiumaa suvi, ma harjutan seda igal aastal, aga milline on Hiiumaa sügis, talv ja kevad, see on kojutulek, sa eladki kohapeal ja näed selle kõik ära. Ma olengi mõelnud, et võib olla on mul mingi arusaam, mis on paradiis ja võib olla on see vale, aga mulle tundub, et kui ma olen Sarve Soonlepa kandis mere ääres, siis mulle millegipärast tundub, et see ongi paradiis."