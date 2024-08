Muusik Ingmar Kiviloo: ma kirjutan muusikat iga päev

"2021. aastal, kui ma osalesin saates "Eesti otsib superstaari" olin ma laulnud vaid aasta. Ma olen kuuendast eluaastast saadik viiulit õppinud ja esinenud konkurssidel, aga laulmisega ma ei olnud üldse nii palju tegelnud. Lihtsalt tuli selline äkkmõte ja üsna hästi läks mul ka," meenutas muusik Ingmar Erik Kiviloo.

Kiviloo õpib Bostonis Berklee muusikakolledžis (Berklee College of Music) juba kolmandat aastat heliloomingut, produktsiooni ja džässviiulit.

"Viiulit olen mänginud 14 aastat, 3. klassis hakkasin mängima orelit, millest arenes välja mu klahvpillihuvi, nii et klaverit mängin igapäevaselt. Enamasti kirjutangi lugusid klaveriga. Mõned aastad tagasi võtsin ka kitarri kätte. Vahepeal õppisin veel trumme ka," loetles Kiviloo instrumente, mida ta kõige paremini valdab.

Kiviloo eesmärk on teha muusikat nii Eestis kui Ameerikas. "Aktiivselt kirjutan ka muusikat. Kõik ei ole veel leiutatud, ikka on, kuhu edasi areneda ja mida avastada. Üritan leida oma saundi, mu taust on nii klassika kui popmuusika. Minu suured eeskujud on Freddie Mercury ja Elvis Presley, aga ma püüan ikka iseenda moodi olla, neid jäljendada ma ei taha. Väikese poisina kuulasin kogu aeg rockmuusikat."

Kiviloo korraldab 29. augustil MUBA saalis õppemaksu toetuskontserdi, kus astuvad üles Tõnis Mägi, Rein Rannap, Jarek Kasar, Jassi Zahharov ja Kiviloo ise. "Igaüks meist teeb kontserdil ka Reinu loomingut ja teen ka oma originaalloomingut."

Albumi tahab Kiviloo välja anda siis, kui tal on oma kindel stiil ja üks kontseptsioon. "Praegu ma tunnen, et mu lood siiamaani on olnud üsna erinevad, aga ma leian selle ühtse joone," ütles Kiviloo.

Kiviloo viimane avalikkuse ette jõudnud lugu on "Meie Eesti suvi". "See lugu sündis ühe päevaga. Ma tulin Eestisse mai keskel ja mõtlesin, et võiksin midagi kirjutada eesti keeles. Ameerikas ma kirjutan enamasti inglise keeles. Mu lapsepõlvekodu on Pirita jõe ääres, võtsin oma kitarri ja läksin istusin jõe äärde maha ja lugu tuli ootamatult folgine. Sõnad hakkasid ka kohe tulema ja tuligi päris kena lugu."