Uue muusika reede: Charli XCX, Billie Eilish, Alika, Inger jt

Teemantkilpkonn – "Antidepressandid"

Psühhedeelse indie-electronica koosseis Teemantkilpkonn avaldas uue singli oma peagi ilmuvalt albumilt. Verivärske lugu kannab pealkirja "Antidepressandid". Bändi solist ja laulukirjutaja Ardo kirjeldab uut väljalaset kui tantsulist hullumeelsust Teemantkilpkonna värvides. "Uues träkis "Antidepressandid" segunevad paljud värvid. Kui pea hakkab biidi taktis kaasa käima, siis ei saa kohe aru, kas see võnkumine on kurb või joovastav," lisab ta.

Hugo Mesi – "Rubber Duck"

Eesti artist ja DJ Hugo Mesi on välja tulnud oma uue EP-ga "Rubber Duck". EP ilmus plaadifirma MÜRK Records alt.

Markus Lehtsalu – "Muusika"

Laulja ja laulukirjutaja Markus Lehtsalu kategoriseerib oma uue singli kuhugi lüürilise rokkmuusika pärusmaale. "Lugu räägib aususest, nördimusest, muusikast, abitusest ja ilmselt ka armastusest," sõnab ta. Muusika, sõnad, produ, mix Markus Lehtsalu poolt. Salvestus ja mäster – Mattias Pärt.

Alonette – "Greek God"

Alonette on laulja-laulukirjutaja Anett Tamme alter ego, kes esitab 70ndate mõjutustega popmuusikat, milles on olulisel kohal vahetu loovestmine. ""Greek God" on ilustamata armastuslugu sellest, kuidas hoolimata vigadest ja eksimustest võivad kaks inimest olla teineteise silmis nii jumaldusväärsed," kirjeldas Alonette. "Greek God" muusika ja sõnade autor on Anett Tamm. Salvestusel teevad kaasa Erki Pärnoja, Raun Juurikas, Marti Tärn ja Martin Petermann. Loo miksisid Anett Tamm ja Martin Petermann, masterdas Siim Hiob. Muusikavideo valmis koostöös Backstage Recordsiga.

Miriko – "Warmth (it all feels so lonely)"

Eelmisel aastal debüütalbumiga välja tulnud artist Miriko on andnud välja uue singli nimega "Warmth (it all feels so lonely)" koostöös Austria plaadifirma Global Rockstarsiga. "Lugu räägib inimesest, kes avastab, et ta on kaotanud inimese, kes kogu koos oldud aja pakkus talle lohutust ja soojust, ilma et ta seda oleks märganud. Selle mõistmise hetkeks on aga juba liiga hilja ja elu karmus närib teda sisimas, jättes ei midagi muud üle, kui lihtsalt appi hüüda," kirjeldas Miriko oma uut lugu.

Inger ja Eik – "Head aega"

Laulja ja laulukirjutaja Inger andis välja oma esimese eestikeelse koostöösingli "Head aega" koos artistiga Eik. Laulu märksõnadeks on sõbrad, vabadus ja suve lõpp. "Eelmise aasta suvel töötasin natukene teistsuguste projektidega, kuid mõttes oli alati teha üks collab räppariga. Ühe hetkel sattusime koos Steven Ilvese ja Eikiga stuudiosessile ning hakkasime koos lugu kirjutama. Tegelikult kirjutasime hoopis teist lugu, kuid meile Steveniga meenus üks vanem demo, mille olime teinud ning spontaanselt lasime seda Eikile. See meeldis EiKile nii väga, et läksimegi ühiselt teele," kirjeldas Inger.

Vaiko Eplik ja Eliit – "Võrdlus"

Vaiko Eplik andis oma sünnipäeva puhul välja singli peagi ilmuvalt albumilt "Lähen müüjaks!" "Võrdlus" on üks kümnest Betti Alveri tekstidele kirjutatud loost, mida sügisel ilmuvalt Eliidi plaadilt leida võib. Kaanepildi autor on Ulrike Brett Uukkivi. Salvestas ja miksis Peeter Salmela. Mängivad Vaiko Eplik ja Eliit, koosseisus: Sten Sheripov, Kostja Tsõbulevski ja Kallervo Karu.

Alika ja Villemdrillem – "Mis minuga saab"

"See laul räägib sellest, kuidas inimene on jäänud minevikku kinni, aga samal ajal hoiab teda kinni teadmatus tuleviku ees. Olla hetkes kõlab alati lihtsalt, aga tegelikkuses on see raskem, kui me arvame. Elu hetked teevadki meid sellisteks, nagu me oleme. See on mu esimene singel iseseisva artistina ja seetõttu olen ma rohkem ärevil kui tavaliselt, aga samas ka põnevil," räägib Alika. Loo autorid on Alika Milova, Villem Reimann ja Karl Killing. Produtsent, miksija ja masterdaja on Karl Killing.

Jamie xx ja The Avalanches – "All You Children"

Inglise muusiku, DJ ja produtsendi Jamie xx-i uus singel "All You Children" sündis koostöös Austraalia elektroonilise muusika kooslusega The Avalanches. 20. septembril on oodata Jamie xx-i esimest albumit peale 2015. aastal tema sooloartisti debüüdina ilmunud kauamängivat "In Colour". Uus album "The Waves" ilmub plaadifirma Young alt.

A$AP Rocky ja Jessica Pratt – "Highjack"

Žanre segavad nagu värve see nädal A$AP Rocky ja Jessica Pratt, kes maha saanud ühise singliga "Highjack". Salvestusel kuuleb ka Jon Batiste'i taustavokaale.

The Smashing Pumpkins – "Sighommi"

The Smashing Pumpkins on tagasi uue 10-loolise albumiga "Aghori Mori Mei". Tegu on bändi esimese albumiga peale pikaaegse kitarristi Jeff Schroederi lahkumist. "Seda albumit kirjutades mõtlesin ma sügavalt ütluse peale "sa ei saa enam koju tagasi minna". Ma leian, et see on tõsi, kuid mis saab siis, kui me üritame sellegipoolest," kommenteeris bändi frontman Billy Corgan.

Khalid – "Heatstroke"

Ameerika R&B artist ja hitimeister Khalid tuli peale viit aastat välja oma kolmanda stuudioalbumiga "Sincere". Khalid kommenteeris, et ta tunneb, et on uue albumiga läinud tagasi põhitõdede juurde ja lähenenud projektile nii nagu ta oleks alles noor debüteeriv artist. "Seekord on mul lihtsalt rohkem sissevaadet ja kogemust."

Suki Waterhouse – "Blackout Drunk"

Inglise indie-pop'i artist Suki Waterhouse on välja tulnud järjekordse singliga enda 13. septembril ilmuvalt topeltalbumilt "Memoir of a Sparklemuffin".

George Daniel – "Screen Cleaner"

Bändi 1975 trummar ja produtsent George Daniel on tulnud välja oma esimese soolosingliga "Screen Cleaner". Lisaks 1975-le on Daniel varem koostööd teinud ka Caroline Polacheki, The Japanes House'i, Kelly Lee Owensi ning enda kihlatu Charli XCX-ga.

Charli XCX ja Billie Eilish – "Guess featuring Billie Eilish"

Nn brat-suvi jätkub Charli XCX-i remiksiga enda loost "Guess", seekord on kampa võetud õde-venda Billie Eilish ja Finneas. Tegu on esimese korraga viimase kuue aasta jooksul, mil Eilish kellegi teisega kui Finneasega on koostööd teinud. Kõik muusikavideos nähtav aluspesu annetati heategevusele.

