Nele-Liis Vaiksoo olümpiameenutus: Eesti lipp lehvis tagurpidi

Pariisi olümpiamängude ajaks on "Ringvaade" kogunud rubriiki "Minu spordihetk" tuntud inimeste olümpiaga seotud mälestusi.

"Minu kõige esimene olümpiamälestus ja mu esimene teadlik olümpiamängude vaatamine oli 1992. aastal, kui olin kaheksa-aastane, Ma mäletan isegi seda avatseremooniat, mida me terve perega vaatasime," meenutas laulja Nele-Liis Vaiksoo.

Vaiksoo sõnul on tema tollased emotsioonid eredalt meeles siiani. "Mäletan Freddie Mercury ja Montserrat Caballé laulu, mäletan seda tohutu elevust ja loomulikult Erika Salumäe trekisõitu. Kuidas mu vanemad sellele kaasa elasid ja ilmselt läbi nende elevuse ja uhkuse kandus see kõik minusse. Ja loomulikult tema võitu, mis ei olnud ju ainult talle, vaid kogu väiksele Eesti rahvale."

Kõige eredamalt jäi Vaiksoole meelde aga auhinnatseremoonia, kui Eesti lipp tagurpidi vardasse tõmmati. "Mäletan kui pettunud mu isa oli, et meie väikese Eesti lipp on esimest korda vardas nii uhkelt ja tagurpidi! Aga lõppkokkuvõttes oli Erika võit meile ikkagi olulisem kui see valesti vardasse tõmmatud lipp. See emotsioon on mul siiani meeles, et võidu pärast oli ikka nii uhke tunne!"

Vaiksoo sõnul on ka praeguste olümpiamängudega nii. "Kui eestlane on ikka stardis, siis kõik muu elu jääb seisma, paneme teleri käima ja elame tulihingeliselt kaasa."