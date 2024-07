Folkbänd Untsakad teeb metsavendade punkrite juures kontserttuuri

Folkbänd Untsakad korraldab metsavendadega seotud paikade juures kontserttuuri, et nende mälestust au sees hoida. Muusik Jaanus Jantsoni sõnul ei olnud metsavennad bandiidid, vaid tavalised mehed ja naised, kes on unustatud, kellel jäi elu elamata ja lapsed saamata.

"Päris punkritesse me laulma ei mahu, sest metsavennad varjusid kümnekaupa, aga punkri kõrval ja metsavendadega seotud paikades küll," selgitas muusik Jaanus Jantson, kuidas Untsakad metsavendade punkrites kontserti saavad anda.

Esimene kontsert toimub Pikavere vallamajas, kus oli Hirmus Ants. "Seal saab näha vanaaegset vallamaja ja enne iga kontserti peab kohalik ajaloolane lühikese loengu, kes ja miks seal elasid ja Untsakad teevad siis oma lood sinna otsa," lisas Jantson.

Ansambel Untsakad liikmed on Endiste Metsavendade Liidult selle eest ka teenetemärgid saanud, et nad on propageerinud metsavendade laule ja uurinud metsavendade folkloori.

"Mind on alati paelunud see, et kui nõrgemaid kiusatakse, siis neid tuleb ju kaitsta," ütles muusik Margus Põldsepp.

Jantsoni sõnul on metsavendi pool sajandit nimetatud bandiitideks ja kindlasti oligi nende hulgas ka mõni selline varas ja pätt nagu igas rahvakillus võib olla, aga enamjaolt on neid ülekohtuselt unustatud ja sõimatud. "Mõned metsavennad ei teinudki midagi, lihtsalt olid metsas ja selle eest lasti nad maha."

"Meil on kaks plaaditäit lugusid, mida paljud teavad peast, aga meil on ka neli-viis uut lugu, mida me varem pole ette kandnud, leidsime need vanadest toimikutest," ütles Põldsepp.

"Kõik on ikkagi vanad metsavendade lood," lisas muusik Jaanus Põlder.

Hirmus Antsu sünninimi oli Ants Kaljurand, kes sündis Nõmmel, aga elas Saaremaal. Koolist leidis ta pruudi Vilma, kes on Jantsoni sõnul meenutanud, et kui 1941. aastal venelased juba pähe hakkasid saama, siis Ants koos vallavanemaga vallutasid vallamaja ja astusid Omakaitsesse.

Kui ta ühel päeval pidi vene sõjavange konvoeerima, tuli ta kodust seinu lupjamast, tunked seljas ja ülakeha paljas, ta oli üleni valge lubjaga koos ning sakslased küsisid, et kes see hirmus mees on ja nii sai ta endale nime Hirmus Ants.

"1945. aastal võeti tema pruut Vilma kinni ja siis ta läks ja vabastas ta ära, samuti nagu kaks sõpra, kes kinni võeti ja kelle ta samuti ära vabastas," ütles Jantson.

Jantsoni sõnul korraldavad nad metsavendade lugudega kontserttuuri, et metsavendade au üleval hoida ning selgitada, et metsavennad ei ole bandiidid, vaid tavalised mehed, kes on unustatud, kellel jäi elu elamata ja lapsed saamata.