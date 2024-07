Kiirkuubija Tuule: lahendades pean ilma mõtlemata 57 valemist õige leidma

Kaur Tuule osales eelmisel nädalal toimunud kiirkuubimise EM-l, mis toimus Baskimaal ja kus oli üle 1200 võistleja, kes kõik panid võimalikult kiiresti kokku Rubiku kuubikut, mille kohta võistlejad ise ütlevad kolm korda kolm küljed, kaks korda kaks, neli korda neli või viis korda viis küljed.

18-aastane Tuule on kuubimisega tegelenud kuus aastat.

"Kui sa võistlusel kuubiku kätte saad, on sul alguses kuni viisteist sekundit, et seda vaadata. Mina vaatan esimesed kümme kuni kakskümmend liigutust ette. Panen siis kuubiku maha, käed taimerile ja alustan lahendamist," selgitas Tuule.

Kolm korda kolme puhul on Tuule rekord võistlusel, mille just EM-l tegi 5,01 sekundit, kodus 3,04 sekundit.

"Kuubiku kokkupanemisel on kaks asja. Üks on piltmälu ja teine on lihasmälu. Kuigi iga lahendus on täiesti erinev, siis loogika ja põhimõte jääb igal lahendusel ikkagi sarnaseks. Esimene etapp kuubiku lahendamisest on lahendada rist valgele või kollasele küljele ja siis tuleb panna kokku kaks kihti. Ma vaatan tavaliselt risti ja pool sellest kahest kihist, mis teeb umbes kakskümmend liigutust," ütles Tuule.

Kõige rohkem sobib Tuule sõnul piltmälu viimase kihi kohta, kus tuleb kasutada valemeid, kombinatsioone, mida kuubijad kutsuvad algoritmideks, mis on kombinatsioonid liigutustest, mis lahendavad teatud juhuse kuubikul.

"Ehk siis näiteks viimasel kihil ma tahan, et kõik värvid vaataksid ülespoole ja siis ma teen ühe valemi ja neid valemeid on kokku 57. Nende hulgast pean kiiresti ilma mõtlemata otsustama, millist kasutada ja seda teeb piltmälu."

Tuule sõnul on maailmas vähemalt 30 inimest, kellel on alla kolme sekundiline lahendus, mis on tehtud kodustes tingimustes. "Aga kodus on see, et sa saad lihtsalt nii palju rohkem neid lahendusi teha, võistlusel on ühes voorus viis lahendust ja voore on võistlustel maksimaalselt neli."

Võistleja ise paneb võistlustel taimeri tööle, sest see teeb aja täpsemaks.

Võistlustel lahendatakse kolm korda kolme ka ühe käega. "Loogika on täpselt sama, lihtsalt kahe käe asemel on üks. Liigutusi on sama palju, võib olla isegi vähem, sest kasutatakse raskemaid valemeid, sest sa ei saa lihtsalt sama kiiresti ühe käega keerata. Kaheksa sekundit on ühe käega kokkupaneku maailmarekordi keskmine tulemus. Ma just hiljuti EM-l tegin ühe käega Eesti rekordi 11,85 sekundiga," ütles Tuule.

EM-l oli Eestist seekord kokku kuus võistlejat. "Eelmise aasta MM-l oli meid ainult kaks," lisas Tuule.

"Kiirkuubimise EM auhinnafond on võrreldes populaarsete spordialadega väga väike. Kõige suurema ala ehk siis kolm korda kolme võitja sai tuhat eurot ja teine koht 750 eurot. See põhimõtteliselt ei maksa reisi sinna kinni," ütles Tuule.

"Käisin emaga Tenerifel reisil, lend oli nii pikk ja mõtlesin lahendada tagasilennul Rubiku kuubiku ära, aga ma ei suutnud seda kokku panna ja siis see jäi mul mitmeks kuuks kappi. Ükskord sõbra juurde minnes võtsin selle kaasa, et äkki hakkab igav, seal võtsin Youtube`i lahti, kolmkümmend minutit vaatasin üht videot ja siis saingi esimest korda kokku," meenutas Tuule, kuidas huvi Rubiku kuubiku vastu algas.