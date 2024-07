Vikerraadio jätkab Eesti kuulatuima raadiojaamana

Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise värske uuringu kohaselt on kõige rohkem kuulajaid Vikerraadiol, venekeelsetest raadiojaamadest püsib esikohal Raadio 4.

Vikerraadio on jätkuvalt Eesti kuulatuim raadiojaam nii päeva, nädala kui ka kuu lõikes, näitab Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise seire ajaperioodil jaanuari kuni juuni 2024. Päevas on Vikerraadiol 116 000 kuulajat, teisel kohal oleval Elmaril on vastav number 82 000 ja kolmandal kohal oleval Sky Plusil 59 000. Esikümnesse jõudsid veel Star FM, Retro FM, Raadio Kuku, Raadio 4, MyHits, Rock FM ja Raadio 2.

Nädalas kuulab Vikerraadiot 233 000 inimest, erajaamadest järgnevad Raadio Elmar ja Star FM. Sama järjestus on ka kuiste kuulajate võrdluses, kus Vikerraadio on esikohal 265 000 kuulajaga.

Venekeelsetest raadiojaamadest püsib esikohal Raadio 4, mille kuulajaskond näitab nii nädala kui kuu vaates kasvutrendi. Eesti suurimal venekeelsel raadiojaamal on päevas 35 000 kuulajat, nädalas 84 000 ja kuus 97 000 kuulajat. Päevaste kuulajate arvestuses järgnevad Raadio 4-le populaarsuselt Sky Radio ja Jumor FM.

Eesti Rahvusringhäälingu jaamade Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio Tallinna ja Raadio 4 osakaal raadiojaamade kuulamise ajast oli kokku 34 protsenti, olles sellega jätkuvalt suurim. Raadio 2 kuulab nädalas 101 000 inimest, Klassikaraadio nädalane kuulajate arv on kasvanud 61 000 peale ja Tallinna ning Harjumaa piires kõlavat Raadio Tallinna kuulas nädalas 19 000 inimest.

Lisaks tavaraadiojaamadele pakub Eesti Rahvusringhääling valikut muusikajaamadest, mida saab kuulata Eesti Raadio mobiilirakendusest ja veebist aadressidel r2extra.err.ee ja klara.err.ee. DAB+ valikus on hetkel kuulatav Raadio 2 muusikajaam R2 Altpop.

Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise seire andmetel pühendasid Eesti elanikud perioodil jaanuar kuni juuni 2024 raadio ja muusika kuulamisele keskmiselt neli tundi ja kolm minutit päevas. Suurema osa sellest, kaks tundi, moodustas raadiojaamade kuulamine. Ajaliselt järgnesid raadiojaamade kuulamisele internetipõhised muusikateenused, millele kulus keskmiselt üks tund ja 13 minutit päevas. Võrreldes aasta varasema perioodiga on kogu raadio- ja muusikakuulamise aeg kasvanud seitsme minuti võrra.