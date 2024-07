Kilumetsa olümpiamälestus: mu elu ägedaim liftisõit oli Rios koos Neymariga

Pariisi olümpiamängude ajaks on "Ringvaade" kogunud rubriiki "Minu spordihetk" tuntud inimeste olümpiaga seotud mälestusi.

"Need kõige eredamad mälestused saavad olla ikka seotud sellega, mida sa ise oled kogenud, ma olen ühe korra kajastanud kohapeal olümpiat ja see oli Rios 2016. aastal," ütles saatejuht ja spordireporter Juhan Kilumets.

"See, kui sa jõuadki kõige suuremale spordile ise nii lähedale ja näed sõudekanali ääres, kuidas Eesti neljapaat võidab olümpiapronksi või oled kergejõustikustaadionil ja näed, kuidas joostakse tänaseni kehtiv 400 meetri jooksu maailmarekord, näed Wayde van Niekerki uskumatut jooksu oma silmaga pealt."

Kilumets meenutas ka spordisaavutustest kõrvale jäävaid olümpiamälestusi. "Kui praegu räägitakse Pariisis palju terrorismiohust, siis Rios oli natuke rohkem just kohalikku ohtu."

Vaesemate linnaosade kohta, mida Rios favela'deks kutsutakse, öeldi, et ärge sinna oma nina toppige. "No ei toppinudki, aga sõitsime ajakirjanike bussiga ja käis mingi klõks. Jõuame hotelli ette ja bussijuht näitas, et vaadake, kuuliauk, see tuli praegu. Küll vist kusagilt rikošetist, aga ega me tänaseni ei tea, kas see auk oli seal tegelikult varem ja see bussijuht lihtsalt hirmutas ja bluffis või juhtuski see päriselt," muheles Kilumets.

Veel meenutas Kilumets üht toredat liftisõitu. "See oli mu elu kõige ägedam liftisõit. Sõidame koos Kristjan Kalkuniga liftis, ühel hetkel lähevad liftiuksed lahti ja tuleb üks pisike mees lifti. Sõidame seal siis ja vaatame, et oi, see on ju Brasiilia jalgpalliäss Neymar. Ühe olümpia jooksul oli nii palju hetki, mida ma kindlasti kogu elu endaga kaasas kannan."