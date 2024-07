Rita Ray: pean iga päev oma hääleinstrumenti töös hoidma

Muusik ja laulja Rita Ray rääkis saates "R2 Hommik!" et ta ei oota inspiratsiooni oma lugude kirjutamiseks, vaid hakkab lihtsalt kirjutama. Tema sõnul on ülioluline hoida oma hääleinstrument kogu aeg töös, et ei oleks keeruline ennast tippvormi viia.

Hiljuti esines Rita Ray Stuttgardis. "See oli džässiklubi, kus oli üle 200 inimese, piletid olid välja müüdud. Ma ei tea, kui palju mind seal teatakse, aga olla suure džässifestivali line-up`is oli ikka uhke tunne küll. Meil on olnud varasemalt kaks tuuri Saksamaal. Seal läheb mu muusika vist peale," ütles laulja Rita Ray.

2006. aastast Saksamaal Hamburgis toimuv Reeperbahn festival on üks maailma olulisemaid showcase-festivale (esitlusfestival-toim.) mis on iga-aastaseks kohtumispaigaks muusikavaldkonna professionaalidele kogu maailmast.

Septembris toimuvale Reeperbahni festivalile läheb sel aastal Eestist lisaks Rita Rayle ka Ajukaja, Mart Avi, Manna ja Night Tapes. "Meil tulevad üsna pea erinevad kohtumised, siis saame lähemalt tuttavaks, kõik on ühise asja eest väljas ja tahavad anda oma parima."

"Mu nädalad on erinevad. On koosolekuid, kus arutame Hendrikuga pakkumisi ja tulevasi esinemisi, ostame lennupileteid, plaanime tuure ja plaate, aga kõik muu aeg läheb harjutamisele ja lugude kirjutamisele. Kui ei ole mingit tulekahju, siis lähengi klaveri taha," kirjeldas Ray oma tavalist nädalarütmi.

Ray ei pea ennast kuigi heaks ajaplaneerijaks. "Graafiku tegemine vahetevahel oleks kasulikum kui lihtsalt kulgemine. Seda ma olen ka lugude kirjutamises üritanud rohkem teha, et ma ei oota momenti, kus vaim tuleb peale, vaid lihtsalt kirjutan, ja kui on halb, siis on halb ja kui on hea, siis tegelen sellega edasi."

Kui Ray pole pikalt harjutanud, näiteks haiguse tõttu, on tal enda sõnul küll vahetevahel keeruline tagasi vormi saada. "Ma pean iga päev enda instrumenti töös hoidma, et see oleks kontserdil ka mulle kättesaadav," lisas ta.

Ray ka arranžeerib ehk paneb kirja, millal mis pillimees mängib. "Minu lemmikinstrumendid on keelpillid, kellele ma arranžeeringuid kirjutan. Mul on selline noodistusprogramm nagu Finale, teen selle lahti ja hakkangi neid vorpima."

"Lugu "Old Love Won`t Rust" on singlina nüüd väljas ja see pärineb kahelt 2022. aasta lõpus toimunud plaadiesitluskontserdilt, mis toimusid Vanemuise ja Alexela kontserdimajas. "Neist kahest panime kokku live-albumi, mis ilmub septembri alguses," ütles Ray.