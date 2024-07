Kaljuste ja Toompere: karmoškaga esinemine on meie jaoks hirmuületuskatse

"Suvelavastustes osalemise puhul saab alati määravaks see, kellega sa koos seda teed. Pea ees ei jookse igasse suvelavastusse lihtsalt selleks, et arveid maksta. Tahad ikka teisi kooslusi proovida, uusi ja huvitavaid materjale. Näitlejatöö on selline, et sa ei ole hooaja sees alati sada protsenti rakenduses ja kui hooaja sees juhtub paus, siis suvelavastuses kaasa teha on täiesti okei," selgitas Ülle Kaljuste, miks ta on nõus suvel ka tööd tegema.

"Oleneb ka, kus kohas lavastus toimub, sest sellest võib kujuneda omamoodi mõnus laager, kui satud meeldivasse kohta meeldivate inimestega. Teatrihooaja sees, kui mängime repertuaaris olevaid lavastusi, siis kui õhtuti eesriie läheb kinni, siis näitlejad lähevad koju ja ei ole sellist ühist istumist ja omavahel arutamist, aga suvelavastustes tekib tihtipeale selliseid arutelusid," tõi oma põhjused välja Harriet Toompere, kes sel suvel on lavalaudadele astunud juba 14 õhtul.

Kaljuste oli nõus oma tuttava poolt öelduga, et kui eestlasi on muidu üks miljon, siis suveürituste järgi vaadates võiks öelda, et neid on vabalt kaks miljonit, sest neid jagub absoluutselt igale poole.

Toompere lisas, et suvelavastuste vaatamisega on ka see, et on väga palju seltskondi, kes teevad väljasõidu, vaatavad ümbruskonda, kus see lavastus toimub ja võetakse ka öömaja. "See on inimestele nagu seiklus."

Kaljuste on tähele pannud, et suveetendustele tulevad inimesed vähemalt tund aega varem kohale, sest nad tahavad nautida õhustikku, teises kohas olemist, päris teatris tullakse ikkagi otse etendusele.

Kord mängis Kaljuste suveetenduses, kus esietendusel ja ka järgnevatel etendustel tuli lausvihma ja kui teised näitlejad said jalga tõmmata säärikud, siis tema mängis uhke maja prouat ja pidi kindlasti kandma stiilseid platvormkingi. "Mul oli seal üks stseen, kus ma jooksen platvormkingadega üle õue, mis oli täiesti mudastunud ning teinekord sain ainuüksi selle jooksu eest suure aplausi."

Kui publik on otsustanud tüki lõpuni vaadata, siis Kaljuste sõnul püüab näitleja teha kõik mis võimalik, et ilmaoludest mitte välja teha või neid oma mängu kuidagi orgaaniliselt kaasata.

Toompere meenutas, et kord käisid nad Ülle Kaljustega Rootsis "Nukumaja" etendust vaatamas, kui publikus hakkas telefon helisema. "Neil oli tehtud selline otsus, et kogu tegevus laval hangub sel hetkel, nad ei lähe edasi ja nad jäid stoppkaadrisse. Loomulikult see inimene kangestus ja otsis paaniliselt oma telefoni. Siis mindi edasi. See oli hetk, kus kõik inimesed vaatasid oma telefoni üle," ütles Toompere.

"Meie hakkasime karmoškasid mängima ja otsustasime teha nüüd tiigrihüppe ja minna Avinurme kontserti andma. Meiega koos mängib ka Ago Niglas," tõi Kaljuste välja, et suveõhtud ei ole hõivatud ainult näitlemisega.

Toompere lisas, et kui näitlejana on ta laval käinud mitukümmend aastat, siis karmoškat on ta mänginud alles mõned aastad. "Täitsa ilma vigadeta ma veel ei suuda," muheles ta.

"Me võtamegi karmoškadega esinemist hirmuületamiskatsena. See on hoopis teine närv, kui sa lähed tükis lavale, millega oled proove teinud. Tähtajad panevadki meid harjutama ja uusi lugusid õppima," ütles Kaljuste.