Galerii: Viljandi pärimusmuusika festivalil püstitati külastusrekordeid

Festivali avapäev tõi kaasa kaks rekordit – nii neljapäeva publikurekord 9000 külastajat kui ühe kontserdi rekord 7000 inimest, kes olid kogunenud kuulama Puuluupi. Reedese publiku hulka võib arvata 11 000 külastuse ümber ning vaid päeva püsinud ühe kontserdi külastajate rekord sai löödud, kui Trad.Attack! astus üles 8000–9000 folgisõbra ees.

Laupäev kujunes veelgi rahvarohkemaks, kogudes ligi 12 000 külastust ning selle õhtu menukaima kontserdi andsid mehhiklased ansamblist Kumbia Boruka, kelle külastajate arv jäi Puuluubile veidi alla. Pühapäeva külastusi mõjutas tormihoiatus, kuid festivali lõpupäev sai siiski õhtul tunda vaid vihmasadu. Pühapäeva publikurohkeima kontserdi andsid Zetod, keda kuulasid peaaegu kõik selle päeva külastajad, kelle arvuks võib hinnata umbes 4000.

"Mul on tunne, et meil õnnestus taas festivalisõpradele pakkuda palju rõõmu ja ütleks isegi, et tänavuse festivali programm ületas eelmise, juubeliaasta, taseme. Mitmekesisuse ja kvaliteedi poolest, puudutades sügavamalt. Esile tahan tuua ka noori kohalikke traditsioonikandjaid, nagu Sõrve naised-neiud-tüdrukud ja Kihnu Pillilapsed, kes jätsid väga sügava mulje. Silma hakkas ka väga suur noorte osakaal publikus. Noorte kontingendi kasvamine näitab, et meie valitud tee on olnud õige ning see kindlustab ka perspektiivi," leidis festivali pealik Ando Kiviberg.

Neli päeva juuli lõpu suurimat festivali haaras enda alla üheksa hektarit maad, üheksa lava ning programmi jooksul käis lavadelt ja õpitubadest läbi ligi 500 esinejat. Põhiprogrammis sai kuulda 70 kontserti 65-lt kollektiivilt, kellest 11 tulid välismaalt. Teine 70 kontserti tuli kokku tasuta vanalinna alal paiknenud Rohelisel laval ja Sõprade Hoovis.

Festivalipassi omanikest jõudsid Viljandisse esimese päeva jooksul juba 78% ostjatest ning välismaalt saabunud külastajatest oli festivalil eelmisele aastale sarnaselt enim inimesi Soomest, Saksamaalt ja Rootsist.

Kui eelmisel aastal mahtus festivali telklasse 200 telki, siis sel aastal loendati neid kokku 250 ning ööbijaid oli 500–600 vahel. Telliti ka 16 mugavustelki. Glämpingu vastu oli samuti huvi üle poole suurem ning sel aastal püstitati glämpingutelke 30. Üle poole selle paketi ostjatest saabusid Eestist, järgnesid Saksamaa, Soome, Belgia, Läti, Rootsi, Šveitsi ja Austria külalised. Karavaniparklasse leidis tee 22 masinat, peamiselt Eesti inimestega, aga tulijaid oli ka Soomest, Suurbritanniast, Rootsist ja Austraaliast.

Oktoobri alguses toimub Viljandis sügisene festival Pärimusmuusika Lõikuspidu, järgmine Viljandi pärimusmuusika festival toimub 24.–27. juulini 2025.