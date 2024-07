30 aastat tagasi Islandile õpetajaks läinud muusik: mul on seal kõik olemas

30 aastat tagasi läks Väljaots Islandile laste muusikaõpetajaks, pannes aluse eestlastest muusikaõpetajate invasioonile.

"Mul ei olnudki plaani minna, aga Islandilt helistas mulle üks võhivõõras inimene, kes küsis, kas ma tahan sinna õpetajaks minna ja alguses ütlesin, et ei taha ja kust te üldse mu numbri saite. Aga siis mõtlesin, et üheks aastaks võiks ju ikka minna, sest ma ei osanud inglise keelt ja mu soov oli õppida selle aasta jooksul inglise keelt," meenutas muusik Valmar Väljaots "Vikerhommikus" Islandile kolimise põhjuseid.

Väljaotsal puudus pedagoogiline praktika, kui Islandile muusikaõpetajaks läks.

"1994. aastal ei olnud nii, et lähed ja räägid lastega inglise keelt, siis väikesed lapsed ei rääkinud veel inglise keelt ja poole aasta jooksul saabus see tase, et ma sain islandi keeles hakkama," lisas ta.

Kolmandal aastal oli nii, et kirikusse vajati organisti ning kuna Väljaotsa vanaisa oli kirikuinimene ja mängis orelit, tundus talle, et ta nagu võtaks selle teatepulga üle. Nüüd töötab Väljaots Islandi Akureyri Glerarkirkja organistina.

"Kui sul on kaks väikest last ja sulle pakutakse tööd, kus on parem palk ja oma elamine, individuaalmaja ja õues on viis korda kümme meetrit sooja veega ujula, mis on kõik sümboolse summa eest, siis muidugi sa ei tulegi sealt ära. Nii see kivi veeres," muheles Väljaots.

Tema sõnul ei ole tal kohanemisega kunagi probleeme olnud. "Ma olen nagu umbrohi, leian oma pinnase üles. Mina võin puudega ka juttu ajada kui vaja on."

"Linnakeses, kus ma elan, elab 22 000 inimest. See on täpselt see suurus, mis mulle sobib. Ma olen avaliku elu tegelane, juhatan linna naiskoori ja meeskoori, oma kirikukoori, mängin ansamblites. Mul pole seal ühtegi vaenlast, magan rahulikult. See on kompaktne ühiskond, kus mul on kõik olemas," ütles Väljaots. "Mul on ka elus vedanud, et ma mängin polkast klassikani."

Väljaots rääkis, et lähiaastatel võib tal olla senisest rohkem põhjust Eestisse tulla. "Ellamaal on mul ristiisa, kes on juba vana mees ja ta tahab, et ma võtaksin majapidamise oma hoole alla, sest tal ei ole järglasi."

Sel suvel tuli Väljaots Eestisse, kuna osales esimest korda Eesti meistrivõistlustel seenioride klassis golfis.

Väljaotsa tütar elab Šotimaal ja poeg Islandil.