Krokodill Kusti hukkus Saaremaa loomaaias traagilise sündmuse tõttu

Saaremaa loomaaia perenaine Mirge Arge rääkis "Vikerhommikus", et väike krokodill Kusti tähistas hiljuti oma esimest sünnipäeva, kui mõni päev hiljem lõpetas kellegi kuri käsi loomakese elu. Viimasel ajal on loomaaias nähtud inimesi, kes ei saa aru, et teevad loomadele haiget ning Arge sõnul tuleb see sellest, et nutimaailma tõttu on inimeste reaalne maailmanägemine kaduma hakanud.

"Kusti jõudis meie juurde aasta tagasi otse munast koorununa. Me hästi pikalt tahtsime endale krokodilli, aga meie rahalised vahendid ei lubanud seda. Ühel hetkel lahedate kokkusattumustena annetas Muhu seikluspark meile Kusti ostmiseks raha ja saime Saksamaalt kohe broneerida krokodilli, millele paari nädala pärast saime juba järele minna. Krokodill maksis 800 eurot," ütles Saaremaa loomaaia perenaine Mirge Arge.

Arge sõnul ei toodud sel suvel Kustit enne välja, kui tähistati tema aastast olemist Saaremaa loomaaias ja ta lasti väiksesse tiiki, kus ta sai päikest, mis on krokodillide jaoks väga vajalik.

"Tähistasime seda pannkoogipäevaga, mis läks ülivahvalt, meil käis palju inimesi, Kusti vastu tunti suurt huvi," meenutas Arge. " Kusti sai olla väljas ainult neli päeva, kui siis ühel neljapäeval kahe-kolme vahel tuli mu juurde üks klient, et tulgu ma ruttu välja, midagi on Kustiga väga pahasti."

Arge jooksis välja ja nägi, et Kusti oli külje peal, mida ta tavaliselt ei ole. "Tundsin veel tema liigutusi. Helistasime Muhu loomaarstile, kas ta saab ruttu lahkamise teha. Algul hakkasime elukaaslasega üksteist süüdistama, ega me midagi valesti pole teinud, sest hommikul sõi Kusti veel ilusti."

"Organid olid puhtad, seedinud ta oli. Esimene hirm oli see, et kellegi kuri tahtmatu käsi on midagi korda saatnud. Kui kolju lahti saime, oligi näha suurt hematoomi," meenutas Arge, lisades, et nad ei otsi täna süüdlast.

"Me ei tea, mis seda hematoomi tekitas. Kivi oleme näinud kahjuks loomaaias viimasel ajal väga paljude käes, oleme näinud, et täiskasvanud ka oma lapsi ei keela. Nad ei tea, mida võib teha see kivivise, mis juhtub, mis tagajärg võib olla, kui ma selle kivi viskan. Mängime telefonis mänge, et tapame kellegi ära, aga ta ärkab ju ellu või et ma ise saan uued elud. Reaalne maailmanägemine on meil tegelikult kadunud," ütles Arge.

Tiigist lisakivi ei leitud, aga see ei tähenda Arge sõnul, et seda kivi ei võidud visata.

Arge meenutas seika, mille tunnistajaks oli ta loomaaia parditiigi ääres, kui nägi täiskasvanud meest kolme lapsega, kes ütles lastele, et visake neid parte kividega, vaatame, kes pihta saab ja pakkus neile veel selle eest auhinda.

"See pani mõtlema, et kuhu me jõudnud oleme. Aga ma usun ikkagi seda, et kui me saaksime sealt nutimaailmast natukenegi välja, tundma seda päris maailma, siis usun, et meile tuleb see headus ja maailma nägemine natuke tagasi. See maailm ekraanis tundub nii ideaalne, kus pole ühtegi viga ja päris maailmas peame nii erinevate asjadega silmitsi seisma," mõtiskles Arge.

Järgmisel suvel, kui on ka suurem külastatavus, plaanib loomaaed kindlasti turvamehi kasutada, et oma loomi kaitsta.

"See, miks me täna teeme seda, mis me teeme, ei ole ju see, et me ootame neid muutusi inimestes homme või ülehomme, me saame inimest muuta pikema aja jooksul. Kui me täna õpetame loomaaias pärismaailmaga uuesti kontakti leidma, siis see muutus tuleb ju tegelikult alles aastate pärast."

Uudis Kustiga juhtunust jõuab Arge arvates alles inimesteni ja üleeile üks väike kuueaastane laps nuttis piletikassas lohutamatult, kui kuulis, et Kusti on pilve peale läinud. "Ma ei osanud teda veel mitte kuidagi lohutada, sest mul endal on veel nii kurb. Ma näen, et see, mida me teeme, läheb inimestele korda. Olgugi, et Kusti kaotamine oli niivõrd suur traagika meie jaoks, siis Muhu seikluspark just ütles, et inimesed ehk hakkavad selle peale rohkem mõtlema, kuidas loomade ja lindudega käituda."

Foto on illustreeriv.