Jalukse: kaasstsenaristile räägitakse oma elu valusaimatest kogemustest

"Stsenaristide kooskirjutamise võimalusi on päris erinevaid. Lilianiga, kellega ma "Detektiiv von Focki" seriaali koos kirjutasin, oli koostöö selline, et olime koos stsenaristide töötoas, mõtlesime episoodid välja kuni stseenide nimekirjani ja lahti kirjutasin need siis mina," selgitas stsenarist Leana Jalukse, kuidas toimub erinevate stsenaristide koostöö.

Kui seriaaliprojektil on kaks kuni neli autorit, võib Jalukse sõnul näiteks episoodid omavahel ära jagada, aga tema enda kõige tavalisem praktika on see, et üks stsenarist kirjutab ühe versiooni ja teine stsenarist loeb, kirjutab selle üle, toimetab ja vahepeal peetakse omavahel nõu ehk et stsenaarium käib käest kätte, kuni mõlemad on tulemusega rahul.

Jalukse sõnul on kooskirjutamine teise inimese hästi kiire tundma õppimine. "Töötoa esimestel päevadel me räägime pigem oma isiklikest kogemustest ja sellest, mida see inimene ei räägi paljude teiste inimestega oma elus, sageli väga sügavalt traagilistest kogemustest oma elus. Nende esimeste päevadega sa saad tihti oma kaasautoriga parimaks sõbraks," ütles Jalukse, kes on olnud teiste stsenaristidega töötoas, kus omavahel jagatakse kõige sügavamaid saladusi.

Raamatu adapteerimisel sarjaks on tema arvates kõige olulisem leida üles lugu. "Mis on need pidepunktid, mis loo käivitavad ja kuhu see kõik välja jõuab. Päris palju keskendusime "Detektiiv von Focki" loo puhul karakteritele, sest raamatud keskenduvad tihti mõrvamüsteeriumitele. Juurde kirjutasime päris palju peategelaste suhtetausta."

Sarja tegevus toimub 1820. aastatel, mida pole siiani väga palju kasutatud. "Raamatutes on hästi palju keskendutud sakslastest tegelastele ja meie üks ülesandeid nii sakslastest koostööpartnerite kui ERR ja Eesti Telefilmi poolt oli, et oleks rohkem eestlastest tegelasi, kes ei oleks lihtsalt taustanäitlejad," ütles Jalukse.

Tema arvates on sakslastel kollektiivne süütunne oma ajaloo ees ja seepärast tahtsid nad kindlasti näha eestlasi kui erinevat rahvust, kes ei ole ainult teenija rollis.

Sarja teist peategelast kehastab itaallanna sellepärast, et kui tegemist on rahvusvahelise koostööfilmiga ja rahastus tuleb mitmest erinevast riigist, siis iga riigi rahastajal on oma nõudmised ja kohaliku loomingulise talendi kaasamine Itaaliast oli lihtsalt nõutud, selgitas Jalukse.

Stsenarist ei ole romaanikirjanik, see on koostöökunst, mis valmib režissööri, operaatori, kunstnike ja näitlejate koostöös, kellel kõigil on õigus lisada stsenaariumisse oma panus.

Jalukse on ka režissöör dokumentaalfilmis, mis räägib Kelly Sildarust. "Ma ei tahtnud seda tegelikult režissöörina teha, mul ei ole seda ambitsiooni, dokumentaalfilmi tegemine on kohutavalt vastutusrikas. Selle filmi tegemine oli pikk ja väga raske protsess. Kohati oli see vastutus nagu füüsiline koorem. Film esilinastus Torontos, Eestis tuleb film välja oktoobri teises pooles."

Kolm ja pool aastat tagasi istus EFTA galal Jalukse kõrval üks filmi produtsentidest, Sten Saluveer, kellega ta oli enne koostööd teinud ja kes ütles, et neil on filmi juures stsenaristi abi vaja. "Ma tavaliselt ütlen "jah" kõikidele tööpakkumistele," muheles Jalukse.

Sel hetkel oli tegemist spordifilmiga, mida prantslased olid juba mitu aastat filminud.

"Kohtusime Kellyga ühe korra ja siis teadsime, et tuleb film imelapsest, aga siis selgus, et Kelly tahab kogu loo ära rääkida, sel hetkel me ei teadnud ega terve Eesti ei teadnud, mis lugu see on," ütles Jalukse.

"Kui Kelly ja tema ema olid end meile avanud, tundsime, et me ei taha tuua sellese valemisse veel üht võõrast inimest ja öelda Kellyle, et võta veel üks inimene oma usaldusringi ja räägi kõik uuesti," sõnas Jalukse, miks ta otsustas ise selle filmi režissöör olla.

Kogu filmimise perioodi jooksul olid neil abiks ka juriidilised nõustajad. "Püüdsime teha kõik, et me kellegi või millegi peale ei eksiks. Kogu sisu koosneb ainult intervjuudest. Kogu protsessi jooksul olen ma korduvalt öelnud, et ma ei taha enam ühtegi dokki teha, see on üks raskemaid töid, mida ma olen teinud."

Praegu on Jaluksel töös palju erinevaid seriaaliprojekte. "Mulle meeldib projekte algatada ja kokku panna. Filmide ja seriaalide rahastamine võtab tavaliselt aastaid."