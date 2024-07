Pildid: Emajõe-Suursoo keskuses saab putukatele silma vaadata

Emajõe-Suursoo keskuses avati 27. juulil näitus "Putukad!", kus on väljas Luunja kultuurimaja korraldatud putukate fotokonkursi parimad tööd.

Konkursil osales 220 tööd üle terve Eesti. Pildile on püütud nii liblikaid, tirtse, sääski, mesilasi kui ka ämblikke, kes ei kuulu küll putukate klassi, kuid kelle pildistamine oli siiski lubatud.

"Loodust tasub vaadata lähedalt – nõnda, et küünarnukid ja põlved saavad poriseks. Nii näed asju, mida muidu ei näe," ütles putukate konkursi žüriil liige loodusfotograaf Sven Žaček.

Teine žürii liige, Tartu Ülikooli selgrootute zooloogia kaasprofessor Toomas Esperk tõdes aga, et putukate pildistamine on keeruline, kuid vajalik töö.

"Kõige köitvamad pildid olid minu jaoks sellised, kus füüsika ja bioloogia erihetk õnnestus korraga tabada – näiteks, kus suurem isane on väiksemale emasele – fenomen, mis on iseenesest putukate hulgas haruldane, tavaliselt on emased suuremad – pulmakingiks mardika murdnud. Selliste fotode saamine nõuab autorilt püsivust ja annab vaatajale võimaluse pildil tabatud hetkest edasi mõelda ja neile oma peas erinev lõpp konstrueerida."

Noorte kategooria



I koht: Georg Andre Põldpaju "Röövik"

Täiskasvanute kategooria

I koht: Ago Väli "Tsirkus" ja Eimar Kull "Röövkärblane"

II koht: Janek Kamja "Harilik kannikesetäpik"

III koht: Eimar Kull "Hiidämblik" ja "Küürtirt" ning Elina Anijärv "Ohakasikk"

Ergutusauhinnad

Lea Palmiste "Kolmekordne mardikas" ja "Väike kiirgliblikas"

Liis Lillestik "Rohutirts ja kärbes"

Anneli Rüütel "Muskussikk"

Mart Mättikas "Ruuge-küttkärbeste pulm"

Heidi Võsu "Mesilane" ja "Röövik"

Carolin Prits "Ämblik"

Annika Rääbis "Tsenseeritud"

Näitus on avatud 2025. aasta veebruarini.