Karavanientusiast: ka Eestis on võimalik matkarõõmu tunda

Karavanientusiast Ivar Kalev sõnas, et kuigi maailm on täis ilusaid riike, mida võiks karavaniga avastada, ei tasu ka kodumaad ära unustada. Selleks ei pea sõitma tuhandeid kilomeetreid ja kulutama päevi, et ilusasse kohta sõita, rõhutas ta.

Karvanientusiasti Ivar Kalev meenutas "Vikerhommikus", et esimest korda puutus ta karavanidega kokku umbes 40 aastat tagasi. Tema vanematel oli haagissuvila Skif ehk haagise seest lahti käiv telk, millega peamiselt mööda Eestit ringi reisiti.

"Kes on telgiga reisinud, siis mugavused on umbes samad. Kõik mugavused peavad endal veel kotis kaasas olema või küla pealt otsima. Seal ei ole ei vett ega kempsu. Nii et kõik sellised, mis täna karavanides elementaarsed mugavused on, sellises variandis kõik puudusid," kirjeldas ta.

Esimese isikliku karavani soetas Kalev endale 2008. aastal. "Kuskil veremolekulides oli see reisimise soov ja kihk sees. Alates 2008. aastast kuni tänaseni on ikkagi regulaarselt matkaautoga ringi sõidetud. Tänaseks on see esimene küll teise vastu välja vahetatud, aga tunne on nii tugevalt sees, et võib öelda, et kes on korra karavanientusiast, see on elu aeg karavanientusiast," tõdes ta.

Kalevi sõnul iseloomustab karavaniga reisivaid inimesi üldiselt sõbralikkus. "Kuigi nii palju kui on inimesi, on ka erinevaid iseloome ja mitte kõik ei ole võib-olla sõbralikud ja saavad võib-olla teistmoodi aru kui suurem osa karavanisõpru, aga see sõbralikkus on kindlasti üks märksõna. Kui nähakse üksteist abi vajamas, siis seda kindlasti tehakse. Selline üksteise toetamine on väga tavapärane," kiitis ta.

Kalevi sõnul on aasta-aastalt populaarsemaks muutunud see, et karavanireisile võetakse ka lemmikloomad kaasa. Ka tema lemmikud on nüüd täisväärtuslikud reisisellid. "Kui alguses reisisime lemmikloomadeta, jäid koju vanemate hoolde, siis täna on meil kass ja koer kaasas," sõnas ta ning selgitas, et ta loomad saavad juba paar päeva enne reisi algust aru, et varsti on minek.

Kui esialgu hoidis Kalevi pere kassi vaid karavanis, siis nüüd võib neljajalgne pereliige iseseisvalt karavani läheduses ümbrust uurimas käia.

"Kui varem ikka mõtlesime, et kui kass saab reisil ukses välja, siis on läinud, siis tegelikult see nii ei ole. Ma sain sellest täiesti juhuslikult teada ühelt teiselt karvanituristilt Poolast, kel oli kaks kassi kaasas ja need olid rahulikult lahti. Siis väideti, et ei, kass ei lähe kuhugi, ja kui läheb, tuleb kohe tagasi. Nüüd me olemegi reisinud nii, et ukse on igal võimalusel, kus me ööks peatuma jääme ja ei ole liiklust ning muid ohtlikke asjaolusid, rahulikult lahti. Kass käib ja teeb oma tiiru ära. Tal on saatja ka kaelas, me näeme igal ajal ta asukohta," kirjeldas Kalev.

Kuigi maailm on täis riike, mida võiks karavaniga avastada, soovitas Kalev ka kodumaal ringi reisida. "Reisige rohkem Eestis ringi, jätke raha kodumaale ja tunnete kindlasti matkarõõmu ka siin. Selleks ei pea sõitma tuhandeid kilomeetreid ja kulutama päevi, et ilusasse kohta sõita."