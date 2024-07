Suur osa Võrust muutus lastefestivali ajaks kogu pere mängumaaks

Kuidas korraldada toredat ja huvitavat lastefestivali, seda uurisid korraldajad lasteaedades ja koolides, pannes kirja laste soovid ning püüdsid seda nüüd Võru linna tänavatel ka lastele pakkuda.

"Meil on linn täis erinevaid teemaparke – 15 erinevat teemat –, mille ideed on meie endi lapsed meile andnud. Meil on siin miniloomaaed, meil on põnevate mängude hoov, meil on vabalaval programm, meil on seiklusatraktsioonide park, meil on teatrihoov, meil on müstiline filmimaja, meil on fantaasiamaja, kus saavad omavahel kokku mustkunst, tsirkus ja teater, eraldi on tegevused noortele," loetles Võru lastefestivali projektijuht Kristi Vals.

"(Meeldivad) siin ikka batuudid, sihukesed lõbusad mänguasjad ja vahepeal kui äkki leian isale mingi kalapüügiasja või midagi sihukest," rääkis festivali külastaja Marko.