Lavastaja Veiko Tubin OM-i avatseremooniast: Pariisi atmosfäär tuli hästi välja

Lavastaja Veiko Tubin kiitis "Vikerhommikus" reede õhtul toimunud olümpiamängude avatseremooniat ning tõi välja, et prantslased said Pariisi ja Prantsusmaa ajaloo tutvustamisega väga hästi hakkama.

"Ma olin ikka väga rõõmus, kui ma magama läksin," märkis Tubin laupäeva hommikul. "Eilne olümpiamängude avamine üllatas mind väga positiivselt. Kogu Pariis avanes meie silmade all, linn muutus lavaks ja see oli ikkagi selles mõttes fenomenaalne, mida nad suutsid ära teha," kiitis ta prantslaseid. "See oli tõesti äge, vägev ja mastaapne. Ma just mõtlesin, et kui Eiffel (ehitusinsener Gustave Eiffel - toim) oleks kunagi teadnud, mis tema tornist saab ja kuidas see seal lõpus selle mega lasersõuga on, ma arvan, et ta oleks ikka väga rahul olnud."

Lisaks kiitis lavastaja seda, kuidas delegatsioonide tulemine oli lavastusse põimitud. "See töötas väga hästi. Ka selles mõttes, et ma olin kõik need neli tundi televiisori ette naelutatud, sest ma ei tahtnud ära minna – ma teadsin, et kohe võib juhtuda midagi, mida ma ei näe."

Avatseremoonia lõpetas legendaarne laulja Celine Dion, kes esitas Eiffeli torni peal Edith Piafi teose "Hymne a l'amour".Mul tuleb siiamaani kananahk ihule. See oli võimas," kommenteeris Tubin.

Kõige sügavamalt jäi Tubinale avatseremoonialt meelde oma linna tutvustamine. "Pärast seda tekkis tunne, et tahaks Pariisi minna. Tahaks ka neid kohti vaadata ja läbi linna kulgeda. Selle linna atmosfäär tuli väga hästi esile. Just see multikultuursus, hästi erinevad kultuurid, arhitektuur ja muusika. See eesmärk õnnestus neil väga hästi," kiitis ta.