Fotograaf Jarek Jõepera: ma ei taha kogu elu ainult üht ja sama asja teha

"Kui inimene saab 50, siis ta ikka mõtleb, kas ta tahab elu aeg üht ja sama asja teha või midagi muud ka proovida," ütles fotograaf ja nüüdne diplomeeritud matkajuht Jarek Jõepera. "Luua Metsanduskooli lõpetasin kaks ja pool aastat tagasi ning nüüd viin inimesi metsa ka. Nüüd saan metsas ametlikult, paberitega käia."

Jõepera sõnul räägib matkajuht põnevaid lugusid ja avab selliseid kihte loodusest, mida inimene võib olla üldse ei teadnudki ja õpetab sel moel looma erinevate asjade vahel uusi seoseid. "Saadki aru, kuidas loodus toimib, mitte see, et sa tunned ära vahtrapuu või tammepuu. Korra elus võiks koos matkajuhiga matkata, äkki hakkab meeldima."

Hästi palju on Jõepera sõnul Eestis sakslastest jalgrattamatkajaid ja nad on hästi tänulikud meie RMK tasuta lõkkeplatside üle.

Jõeperale endale meeldivad väga metsad ja rabad. "Augusti lõpul, kui sääsed ja kihulased kaovad, aga laukaveed on veel soojad ja kui lähed rappa varahommikul, on veel ka udu, ja sa näed imelisi vaateid ja saad ujuda. Augusti lõpp on minu lemmikaeg."

Kui panna kõrvuti suur peegelkaamera ja nutitelefon ning teha näiteks maastikust pilti, siis Jõepera arvates meeldib enamikele inimestele nutitelefoni pilt rohkem, sest suurest kaamerast ei tule üldse nii ilus pilt.

"Nutitelefon tegelikult töötleb seda pilti päris palju ja kuna neil on ka resolutsioon väga korralik, siis ma väidan küll, et kui valgust on palju ja sa näitad seda pilti ekraanilt, siis on väga raske öelda, kas see on tehtud peegelkaamera või nutitelefoniga. Loomade puhul, keda kaugelt hiilides hämaras pildistada, siis seal teeb küll päris kaamera kindlasti parema pildi."

Kui Jõepera looduses matkab või sporti teeb, siis ta kunagi kõrvaklappe ei kanna ja püüab ahmida seda, mida loodusel pakkuda on. "Loodusemuusikat on me ümber väga palju ja mida rohkem käid, seda rohkem avastad, kui palju on seda, mida sa enne kuulnud ei ole."