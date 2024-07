Kursusevennad Avandi, Sepp ja Ojari on esimest korda koos teatrilaval

"Töiselt oleme kokku puutunud küll, aga mitte teatrilaval," rääkis Märt Avandi "Ringvaates".

"Hakkasime otsima kahe mehe näidendit, mida saaks Märdiga teha, lugesime kõik näidendid läbi, aga ei leidnud ühtegi, siis kutsusime kampa ka kursavend Tanel Jonase, kes lavastab," ütles Ott Sepp. "Aga kuna Märt on hästi suur Martin McDonaghi fänn, siis tema suruski läbi mõtte "Üksildast läänt" teha."

Seejärel kutsuti kampa neljas kursusevend Indrek Ojari.

Ott Sepp, Märt Avandi ja Indrek Ojari Autor/allikas: ERR

Avandi sõnul tulid vanad mälestused ka nüüd koos laval tegutsedes üles. "Nagu me lavaka ajal olime harjunud koos eksisteerima, millised jõujooned meie vahel valitsesid, aga need olid pigem sellised armsad ja muigama ajavad," ütles Avandi.

"On selline äratundmine, et kui inimesed saavad keskkooli kokkutulekul klassiga kokku, siis me justkui tahame natuke näha seda inimest sellisena nagu ta kooli ajal oli," lisas Ojari. "Me kukumegi sellesse aega tagasi."

Ojari arvates on kõige olulisem mängurõõm, mis on igas inimeses olemas ja mida ka lavakas õpetatakse.

"Märt ei ole nagu hirmus palju muutunud. Ta on koledamaks läinud, aga samad krabid ja stambid on ikka, mis tal sel ajal olid. Ta võib olla suhtub mingitesse asjadesse kergemalt, aga võib olla ka mitte. Indreku peale olime juba kooli ajal kadedad, tal tulid kõik näitlemisasjad kohe välja. Ta on ürgandekas," kommenteeris Sepp oma kursusevendi.

"Kõik McDonagh`i asjad räägivad inimlikust headusest ja miks see alati ei realiseeru. Kõik inimesed üritavad olla head ja püüdlevad selle poole omal moel, aga see ei tule välja," selgitas Avandi, miks "Üksildane lääs" teda kõnetas.

McDonagh kirjutab Sepa sõnul äärealadel elavatest inimestest, kes ei saa oma eludega hästi hakkama, aga nad väga tahavad ja püüavad.

Suvelavastust "Üksildane lääs" etendatakse Saadjärve mõisatallis.