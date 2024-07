Tõnis Mägi: nüüd ma tean, mida ja miks ma laulan

Tõnis Mägi rääkis Vikerraadios, et kavatseb muusikat teha nii kaua kui eluvaim sees. Tema sõnul on paljud tema sõbrad juba lahkunud taevastele jahimaadele, aga kui juba elupäevi on antud, tuleb teha seda, mida ta kõige paremini oskab.

"Armas sõber Mihkel Mälgand kinkis mulle 60. sünnipäevaks Zbigniew Herberti "Valitud luuletused" ja nii kui ma selle avasin, ma lihtsalt murdusin. Henrik Lindepuu, kes on kogu poola kirjanduse maaletooja, tõlgitud luuletused kõnetasid mind ja sündis mitu laulu," kommenteeris Tõnis Mägi oma viimasel albumil "Ajapendel" ilmunud kahte lugu. Album sündis koos sõprade Ain Agani, Andre Maakeri, Mihkel Mälgandi ja Toomas Rulliga.

"Küllap mul on midagi veel öelda," ütles Mägi, miks ta siiani veel muusikat loob. "Ma olen laulnud palju toredaid laule, aga nüüd ma tean, miks ma neid laulan. Mida ma laulan, seal on mingi põhjus, aga kui ma hakkaksin neist põhjustest rääkima, peaks seda saadet mitu kuud jutti tegema."

Mägi sõnul räägib ta lugusid kontsertidel, mis sel suvel toimuvad Elvas, Neerutis ja Haapsalus.

"Ma ei võta muusikategemist tööna. Ma ei tee seda ka mitte edevuse pärast, kuigi seda on ka kindlasti, aga midagi mind kisub muusikat tegema, tekib mingi teistmoodi seisund, kui oled oma armsate sõpradega, kellega saame koos hingata. Näiteks album "Ajapendel" tuli kuidagi nii lihtsalt, aga tänu sellele, et me tunneme üksteist väga hästi, hingasime ühtemoodi ja toimus teistsugune mõtteruum," kirjeldas Mägi, kust tuleb sisemine sund muusikat luua.

"Kui veel on midagi, mida oma sõpradega koos teha, tekib mingi idee, siis ma teen veel mõne plaadi, sest mis ma muud ikka oskan teha. Ehitada ma väga hästi ei oska ja kirurgi elukutse vist pole ka väga minu oma," muheles Mägi, mõtiskledes, mida ta oma elus veel teha tahab.

Mägi sõnul on kogu tema elu olnud üks rännak. "Kõik on nii üllatav olnud. Kuidas see kõik niimoodi on läinud? Ime ise on juba see, et ma olen 75. aastane, minu sõpradest keegi pole 70. eluaastani elanud, ma veel siin tiksun natuke. Ja nii kaua kui tiksun, panen edasi, alles kaks päeva tagasi tegin ühe uue loo."

Mägi astub üles ka tänavusel Augustibluusil, kus Ultima Thule teeb tänukummarduse bändi südamele Riho Sibulale, bändi originaalkoosseisu kuulunud soolokitarrist Vjatšeslav "Slavka" Kobrinile ja mitu aastat bändis laulnud laulja Silvi Vraidile.