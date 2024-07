Galerii: ETV-s kõlavad armastatud merelaulud

Tuntud merelaulud kõlasid The Tall Ships Races öölaulupeol 13. juulil Lennusadamas. "Paljud meist panid tähele, kuidas mõni nädal tagasi külastasid The Tall Ships Racesi raames Tallinna maailma kaunimad purjekad. See on poole sajandi pikkune traditsioon ja mida saab võrrelda Eurovisiooniga. Eestis toimus see viimati 30 aastat tagasi," tutvustas ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.

Solistidena astusid öölaulupeol üles Getter Jaani, Mirjam Dede, Ott Lepland ja Priit Volmer. Lisaks tegid kaasa segakoorid Huik! ja Noorus ning bänd Riivo Jõgi juhatusel. Kontserdi kunstiline juht oli Külli Kiivet, režissöör Elo Selirand.

"Merelaulude öölaulupeol kõlavad kõik meie armastatud lood, mida saab kodudes hõlpsasti kaasa laulda," märkis Killandi, kelle sõnul on kontsert üks osa suuremast projektist, sest lisaks kontserdile jõuab augusti alguses eetrisse kaks pooletunnist Eesti merekultuurist rääkivat saadet.

"Tutvustame mere erinevaid nägusid eestlastega, kes mereta oma elu ettegi ei kujutaks, alates vendadest Tõnistetest ja Tiit Pruulist, lõpetades merepääste, jetisõidu, merealuste vaadete ning Eesti vanima kapteniga," avaldas Killandi.

Samuti jõuavad suurejoonelise merepeo raames ekraanile kaunid jahid Equadorist Euroopani. "Tutvume nende tavade ja uhke ajalooga, sekka rõõmustame meie oma Muhu Väina regati üle," sõnas Killandi.

Merelaulud kõlavad ETV eetris reedel, 26. juulil kell 20.