Alfageneratsiooni kultuuriikoonist "Skibidi toilet" võib sündida Michael Bay film

7. veebruaril laadis 23-aastane Gruusiast pärit Alexey Gerasimov enda Youtube'i kanalile DaFuq!?Boom! üles 11-sekundilise animeeritud video nimega "Skibidi toilet", milles ilmub WC-potist nähtavale laulev mehe pea. Lühivideost on nüüdseks saanud ülemaailmne popkultuuri fenomen, mis on eriti populaarne nn alfageneratsiooni ehk põlvkonna seas, kes sündinud viimase 10–14 aasta jooksul.

"Skibidi" on nüüd aegamisi arenenud enam kui 70 osast koosnevaks eepiliseks lühivideode sarjaks, mis kujutab aina intensiivistuvat võitlust Toilets'ite (vetsupottide) ja küborgide vahel. Videod on plahvatuslikud, vägivaldsed ja mõtestamatu dialoogiga, mis on võitnud sarjale ülemaailmse edu, kõikidel videotel on Youtube'is kümneid miljoneid vaatajaid.

Goodman usub, et "Skibidis" peitub potentsiaal olla järgmine "Transformerid" või Marveli kinouniversum. Produtsendi sõnul mängitakse ideega animatsiooni ja live-action'i hübriidvormist, mis meenutaks stiili poolest "John Wicki" ja "9. rajooni" filme.

Palju on arutletud selle üle, mis võib olla "Skibidi toilet" plahvatusliku edu taga. Mõned nimetavad seda õudus-spektaakliks, millel alust moraalseks paanikaks, teised aga internetist tingitud brain rot'i ehk madala kvaliteediga sisu populaarsusest sündinud ilminguks.