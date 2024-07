Muusik Kalli Talonpoika: mul on laval kolm korda kitarrivõim põlema läinud

"Kureerin Saund festivalil muusikat. Minu töö oli panna kokku sats bände ühe konkreetse eesmärgi jaoks. Festivali korraldaja tuli minu juurde palvega, kas ma saaks tuua tänapäeva noorte underground raskemuusika skeenet Hiiumaale," ütles muusik Kalli Talonpoika, Saund festivali müralava kuraator.

Talonpoika sõnul oli tal kerge töö. "Inimesed, kes minu laval esinevad, on üldiselt täiesti eraldi Eesti muusikatööstusest. Ma lihtsalt tunnen neid inimesi, kes seal laval üles astuvad. Me kõik esineme hästi tihti samades kohtades, teeme koos live`e, oleme üksteist bändides asendanud."

Esinejate esinemisjärjekord festivalidel on tema sõnul tunnetuse asi, millal rahvas jaksab mingit muusikat kuulata.

"See on väga tähtis, mis bänd teisele esinejale üle läheb. Sellel konkreetsel festivalil ma panin esinejad sellisesse järjekorda, et alguses on räige andmine, et inimesed kõik ära ehmatada või siis ellu äratada. Siis vaikselt vaibub ja vaibub ning lõpus pärast kõige rahulikumaid esinemisi tuleb üks Lõuna-Korea artist, mis on kõige koledam muusika, mida ette võib kujutada. Nagu kopatraktori muusika. Õhtu lõpeb ikka pauguga."

Talonpoika ise mängib laval kolmes bändis trumme. "Seda tuleb päris palju ette meie skeenes, et pillimehed erinevas bändis kattuvad, see on väga mugav. Selle najal on väga mugav bände festivalil esinemisjärjekorda sättida."

Talle meenus üks esinemine Sveta baaris, kus bass pandi kitarrivõimu, mille peale kitarrivõim läks põlema. "Minu live`idel oleme kolm korda kitarrivõimu põlema pannud ja me tegelt ei tea, miks see juhtub, ma olen juba käega löönud. Ärge meid kutsuge, kui te oma helitehnikast hoolite," muheles Talonpoika.