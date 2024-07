Liisi Eesmaa: parimad olümpiavormid teevad sportlasest superkangelase

"Moebrändide jaoks on olümpiarõivaste disainimine megavõimalus. Päris mitu aastat on aega oma suurt kollektsiooni ette valmistada ja kui paljud inimesed seda näevad, kui paljud riigid on sellesse kaasatud, kui võimas platvorm see on, see on iga moelooja unistus," ütles moekunstnik Liisi Eesmaa.

Liisi Eesmaa reastas oma tänavused isiklikud lemmikud. "Kõik räägivad peamiselt Mongoolia rõivastest. Mongoolia disain on kõrgem haute couture (tipptasemel rätsepatöö-toim.)"

"Kui vaadata kõiki neid detaile, seal on võetud inspiratsiooni nende kultuurist, pärandist ja see kõik on ilusasti kokku pandud. Kui aga sinna sisse suumida, see on mitmeosaline kostüüm, pealmine vest on see, millest räägitakse kõige rohkem ja mis tekitab kõige rohkem intriigi. Ühest küljest on need materjalid kõik hästi hingavad, teisest küljest on põimitud siidi ja kuldsete tikanditega. See on puhas käsitöö. Nad on oma väe sinna sisse tikkinud. Naiste rüüdel on isegi keebid taga. Heledad siidised lendlevad keebid. Nad on hästi pihta saanud, et sportlased on nende superkangelased."

Hästi positiivselt jäid Eesmaale silma ka Kanada sportlaste olümpiarõivad. "Just print, kus iga detail on võetud looduslikust keskkonnast, see mitmekülgsus on pandud mustrisse. Mängitud on lipuvärvide ja sümboolikaga. Kui vaadata lõikeid ja värve, siis need tõstavad sportlase ilusti esile. Neil on hästi mängulised ja funktsionaalsed riided," tõi Eesmaa välja.

Loovjuht paneb üldvisiooni kokku ja hakkab siis kaasama disainereid, selgitas Eesmaa moebrändide tagatoas toimuvat. "Et lõpuks tuleks üks tervik kokku. Mis on need elemendid, mille ümber sel korral võiks mängida."

Eesmaa sõnul on ka Haitil väga huvitavad rõivad. "Nad on kaasanud Haiti maalikunstniku, kes on teinud ägedad mustrid, mis on seeliku ja pükste peal. Mulle meeldib just see koostöö, et paned kokku erinevad ägedad tegelased."

Türgi sportlaste olümpiarõivaste puhul tõi Eesmaa välja kauni ja lihtsa kombinatsiooni, ilusa klassika. "Nad on võtnud retrokudumid ja sisse on toodud ka helesinine taevas."

"USA rõivad on nii USA kui üldse olla saab, teksapüksid ja klassikalised bleiserid. Stiilne, sellega ei ole võimalik eksida. Disaineriks on Ralph Lauren," ütles Eesmaa.

Eesmaa lemmikrõivad tänavusel olümpial on Prantsusmaa sportlaste seljas. "Neil on smokingulaadsed ülikonnad, aga kraega on mängitud, seal on digitrükk. Rõivastelt on võetud varrukad ära, et näidata sportlaste head vormi."

Prantsusmaa sportlaste olümpiarõivad Autor/allikas: ERR

"Kõige lemmikumad on Prantsusmaa sportlaste rõivaste puhul lisarõivad, bomberjakid, just vaba aja rõivad. Nende loovjuht ütles ise ka, et sportlaste tee on käänuline ja kurviline ning sellepärast ta panigi sinna need kurvilised mustrid ja paelad, et näidata sportaste katsumust, seda nelja aastat, mis nad on olümpia nimel vaeva näinud, et see viiks sportlase sihini," selgitas Eesmaa.

Moekunstnik kommenteeris ka Eesti sportlaste rõivaid, mille disaineriks on Reet Aus.

"Reet Aus on taaskasutuse printsess, tema teab neid tehnoloogiaid, tal on kogu ülevaade, aga kas need disainid mulle meeldivad, siis ma ütlen, et maitsed on väga erinevad ja minu maitse see ei ole. Ma näen, et see materjal on innovatsioon, aga ma ei näe selle disaini taga seda innovatsiooni, mis annaks sportlastele hoogu juurde. Ta on natuke hästi argine ja mõjub hästi lihtsalt."