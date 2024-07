Esmaabikoer Riina müüb Eestis ja Soomes esmaabitarbeid

Kahe ja poole aastane segavereline koer Riina, kelle omanik Anu Saarto on Soomest pärit rändkaupmees, müüb Eestis ja Soomes esmaabikotte. Saarto rääkis "Ringvaates", et Riina sai sellepärast kuulsaks, et tal on kuues meel.

Saarto on esmaabitarbeid müünud juba 20 aastat ning viimased kaks aastat koos koeraga. Eestis on ta tööl käinud juba 14 aastat.

"Ma käin koeraga ukselt uksele erinevatel üritustel, see on tavaliselt müük firmadele, aga vahest ka inimestele. Riina kannab esmaabikotte ja müüb neid. Kotis on puhastusvesi, vile, külmakott, käärid, erinevad sidemed, desinfitseerimisvahendid, plaastrid, termokile. See kott on väike ja saad panna kuskile rippuma," selgitas Saarto.

Töötegemine näeb Saarto sõnul välja nii, et jalutatakse koos koeraga ukselt uksele. Näiteks käiakse Soomes ehitusplatsidel, kus Saarto otsib ülemuse üles ja koos vaadatakse, kas ehitusplatsil juba olemasolevates esmaabikottides on kõik vajalikud asjad olemas ning kui ei ole, siis pannakse vajalikud tarbed juurde.

Saarto sõnul sai Riina sellepärast kuulsaks, et tal on kuues meel. Soome meedias kirjutatakse, et ta on sõjaaja hea tahte saadik, sest ta kannab sõjaaja katastroofipakke.

"Mulle meeldivad väga Eesti inimesed. Inimesed on nagu avatud raamat. Eesti on minu jaoks nagu teine kodu," lisas Saarto.

Ka Saarto kahele pojale meeldib väga Eestit külastada, vanema poja vanaema elabki Raplas.