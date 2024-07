Uue muusika reede: Travis Scott, Post Malone, Gwen Stefani ja Anderson .Paak

Night Tapesi "Drifiting" sai Laurence Guy käes uue kuue, värske singliga on väljas Kewin. Gwen Stefani ja Anderson .Paak tulid välja Pariisi olümpiamängude lauluga, kantrihõngu toovad see nädal aga Post Malone ja Machine Gun Kelly.

Fylgja – "Mets ja maa"

Seoses neljapäeval alanud Viljandi folgiga on sobilik alustada just pärimusmuusikast. Eesti folk-rokk bänd Fylgja andis eelmisel reedel välja oma debüütalbumi "Mets ja maa". Albumil kuuleb Eesti rahvalaule, bändi omaloomingut ja isegi ühte tuntud lastelaulu. Bändi koosseisu kuuluvad Kerli Kislõi, Liina Jürgel, Susanna Mõtsmees ja Jaagup Jürgel.

Night Tapes ja Laurence Guy – "Drifting – Remix"

Night Tapes andis koostöös hinnatud Suurbritannia produtsent Laurence Guy'ga välja tantsulise remix'i enda hittloost "Drifting". Londonis baseeruv Laurence Guy on omandanud maine andeka produtsendina, kes loob jazz'ija hip-hop'i mõjutatud house muusikat, tema debüütalbum on kogunud tänaseks 25 miljonit kuulamist ja hiljuti andis ta välja enda kolmanda 17 looga kauamängiva.

Triin Lellep ja Maurizio D'Agapito – "E Più Ti Penso"

Laulja Triin Lellep ja häälesaatest tuntud Maurizio D'Agapit avaldasid koos enda versiooni 40 aasta vanusest ikoonilisest Ennio Morricone laulust "E Più Ti Penso". "Tegemist on läbi aegade minu ühe lemmikduetiga, aga mul lihtsalt polnud partnerit, kellega lugu oleks saanud uue ja huvitava kuue. Maurizio suitsune rokihääl ja minu klassikaline häälekool tundus huvitav katsetus," kommenteerib Lellep.

Indrek Ventmann – "Päikeseloojangusse"

Oma uue singli "Päikeseloojangusse" tegemisel on Ventmann saanud inspiratsiooni 80-ndate helikeelest ja tänapäeval populaarsest artistist Weekend. Lisaks muusikale on Ventmann tegev apteekrina ning uue hobina on avastanud ta padeli, mida soovitab ka kõigile teistele suviseks ja tervislikuks ajaviiteks

Kewin – "Lendan"

Kewini nime all tegutsev Kaw avaldas uue singli "Lendan". Sõnade ja muusika autoriks Kewin ise, produtsendiks Markus Palo.

Gwen Stefani ja Anderson .Paak – "Hello World – Song Of The Olympics"

Reedel avatavad olümpiamängud Pariisis tõid midagi uut ka muusikamaastikule. Olümpiamängude laulu kirjutas ja produtseeris OneRepublicu frontman Ryan Tedder. Gwen Stefani ja Anderson .Paaki esituses kõlav loo eesmärgiks on olümpiamängudele kohaselt ühendada ja kokku tuua inimesi üle maailma.

Ice Spice ja Travis Scott – "Oh Shhh..."

24-aastane New Yorkist Bronxist pärit hiphop-artist Ice Spice avaldas debüütalbumi "Y2K!". Kümne looga plaadil teevad kaasa Travis Scott, Central Cee ja Gunna.

Nick Cave & The Bad Seeds – "Long Dark Night"

Nick Cave'i uus singel on inspireeritud Hispaania 16. sajandi preestri ja luuletaja, Risti Johannese poeemist "Hinge pime öö", mis on Cave'i hinnangul üks ilusaimaid usuvahetus-luuletusi. "Kuid lõppude lõpuks on see ilus kantripala," lisas Cave. Cave'i ja Bad Seedsi uus album "Wild God" ilmub 30. augustil.

Halsey – "Lucky"

Ameerika lauljatari Halsey uus singel "Lucky" kasutab sämpleid Britney Spearsi samanimelisest loost ning Monica pophitist "Angel of Mine". Oma sotsiaalmeedias sõnas Halsey, et kui ta oli viiene, siis talle alati tundus, et Britney laulab otse talle. "24 aastat hiljem mõjuvad need sõnad teisiti. Armastan sind igavesti," sõnas lauljatar.

Post Malone ja Luke Combs – "Guy For That"

Post Malone jätkab jõudsalt kantriradadel, seekord on mees oma uuel singlil kampa võtnud Nashville'i kantristaari, kolmekordse Grammy-nominendi Luke Combsi. Posti eelmine kantrihitt "I Had Some Help" jõudis Billboard Hot 100 tabelis esikohale ja püsis seal kuus nädalat. Post Malone'i kuuendat täispikka albumit on oodata 16. augustil.

Sophie ja Popstar – "One More Time"

Ilmunud on varalahkunud produtsent Sophie sebtembris ilmuva albumi kaks singlit: "One More Time (feat. Popstar)" ning "Berlin Nightmare". Albumi "Sophie" produtsentideks on muusik ise ja Benny Long, Sophie vend ja kolleeg. Albumi annavad välja plaadifirmad Transgressive ja Future Classic.

Primal Scream – "Love Insurrection"

Šoti indie-mehed ansamblis Primal Scream võtavad hoogu esimese albumi avaldamiseks pärast kaheksa aastat kestnud pausi. 8. novembril ilmuvalt "Come Aheadilt" jagati ka esimest singlit. Albumi produtsendiks David Holmes. Bändi ninamees Bobby Gillespie ütles, et elevus ilmuva plaadi pärast on nii suur, nagu teeksid mehed esimest plaati. Gillespie sõnul on 12. albumit läbivaks märksõnaks konflikt, olgu see siis sisemine või väline.

Mgk ja Jelly Roll – "Lonely Road"

Lisaks Post Malone'ile tulid enda kantrihõngulise looga reedel välja ka Mgk ehk Machine Gun Kelly ning laulja ja räppar Jelly Roll. "Lonely Roads" on homaaž John Denveri 1971. aasta loole "Take Me Home, Country Roads." Duo, kes hüüab end KellyRolliks avaldas, et nad töötasid "Lonely Roadi" kallal kaks aastat, kaheksas eri stuudios, neljas eri riigis ja vahetasid selle ajal neli korda ka loo helistikku.

