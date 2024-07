Kein Einaste: ilm ja söök on kaks märksõna, millel šveitslased elavad

Šveitsi laskesuusakoondist juhendav eestlane Kein Einaste, kes tõi oma hoolealused mitmeks nädalaks Eestisse treenima, rääkis, et tänu heale ilmale saatis laagrit positiivne emotsioon, sest ilm ja söök on need märksõnad, millel šveitslased elavad.

Kuigi talv on veel mägede taga, valmistuvad talisportlased eesseisvaks hooajaks. Viimased kaks nädalat elas ja treenis Tehvandil Šveitsi laskesuusakoondis, mille meelitas siia eestlasest peatreener, endine murdmaasuusataja Kein Einaste, kes tuli kodumaale pulmi pidama.

"Kuna kogu koondis oli seal, tundus [hea mõte] reis ja Otepää treeninglaager ühildada. Ma olen nüüd nii kaua Šveitsis töötanud ja kogu aeg on olnud soov Eesti olusid ja Eestit reklaamida. Tundus õige aeg see alaliidule maha müüa," rääkis Einaste.

Einaste abikaasa on rootslannast suusataja Maria Gräfnings, kellega mees kohtus hoopis maakera kuklapoolel. "Tol ajal töötasin Austraalias treenerina ning tema oli seal treenimas. Leek läks lõkkele ja edasine on juba ajalugu," meenutas Einaste paari kohtumislugu.

Einaste teadis kohe alguses, et soovib pulmapeo Eestis pidada. "Kuna me oleme Eestis nii vähe, tundus õiglane pulm Eestis ja Eesti sõprade juures pidada. /---/ Kuna ma olen Pärnumaalt pärit, oli minu jaoks tähenduslik pidu mere ääres teha."

Pärnumaal peetud pulmapidu oli Einaste sõnul tormiline. Kuna kokku olid tulnud sportlased üle terve maailma, pühendati mitmepäevase pulma esimene päev sportlikele tegevustele. Teisel päeval toimus mererannas tseremoonia.

"See oli väga lõbus. Tõeliselt emotsionaalne laulatus. Ma arvan, et peaaegu kõik nutsid pisut. See oli nii armas. Me tunneme Keini ja Mariat juba pikka aega. Meile oli eriline sellest osa saada," kommenteeris laskesuusataja Lena Häcki-Gross.

Hea ilm aitas šveitslastele Eestis müüa

Laskesuusataja Aita Gasparin tõdes, et teda üllatas see, kui ilus on Lõuna-Eesti, kus nad kaks nädalat laagris olid. "Meile meeldivad järved ja püüdsime pärast trenni ujumas käia. Oli väga palav, nii et see oli hea võimalus," kiitis ta.

Einaste sõnul on suureks plussiks see, et Eestis saab rullsuuskadega teedel treenida. Ka Sebastian Stalder tõi just rullsuusatamiseks sobivad tingimused välja. "Tänavad on rullsuusatamiseks väga head. Autojuhid on harjunud teedel rullsuusatajaid nägema ning nad sõidavad väga rahulikult," märkis ta.

Kuigi Eestis pole suuri mägesid, on Lena Häcki-Grossi hinnangul siin siiski hea treenida. "Rullsuusatamiseks on siin piisavalt künklik. Siin pole päris lame maa, on päris palju üles ja alla sõitmist. Šveitsis tuleb lihtsalt mäkke sõita. Tore on vahelduseks ka sedasi treenida."

Treenerina peab Einaste oluliseks, et sportlased treeninguid ka naudiksid. "Sa tahad ka emotsiooni, et sportlased ikkagi naudiksid seda, et see poleks orjatöö. Šveitslaste jaoks on ilm ja söök kaks märksõna, millel see rahvus elab. Kuna meil on olnud päikeselised ilmad, siis on seda ka šveitslastele lihtsam müüa. Neil on emotsioon hoopis teine," naeris ta.

Ka Häcki-Gross kiitis laagrit saatnud suviseid ilmasid, kuid sääskedega tal nii hästi ei läinud. "Ma sain siit kolme päevaga vist 70 sääsehammustust, aga Kein oli väga tore ja ostis mulle apteegist midagi. Me lappisime kõik ära ja nüüd on juba palju parem tunne."

Kompott karmist ja lõbusast treenerist

Einaste sõnul on ta kompott sovetiaegsest karmist treenerist ja sotsiaalsest lääne treenerist.

Elisa Gasparini sõnul on eestlane lõbus ja väga hea treener, kes hoolib väga oma sportastest. "See muudab ta tiimile väga eriliseks ja tähtsaks," märkis ta.

"Ta suhtub treenimisse ja tegevustesse väga rangelt, aga kui me liiga tõsised oleme, ütleb ta alati, et me peaksime naeratama, sest me pole matustel. Ta on väga tore mees, aga suhtub treenimisse rangelt," lisas Häcki-Gross.