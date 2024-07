Galerii: neljandat korda toimunud festivali Aigu Om! fookuses oli Jaapan

Nädal aega väldanud festivali külastas üle 2000 inimese. Kõige rohkem osalejaid oli RMK Pähni metsapäeval, mis keskendus traditsioonilisele ja tänapäevasele metsatunnetusele Eestis ja Jaapanis. Metsapäeva huvilised said osa Jaapani erakmunga Daizaburo Sakamoto rituaalidest, jaapani retkejuhi Yutaka Miura ning japanoloogi Alari Alliku ettekannetest, kirjaniku Valdur Mikita metsatubadest ning vabaõhukinost.

Kahel festivali õhtul toimus Aigu Om küünis kontsert "Mõts/Mori/Forest", mis oli inspireeritud nii kohalikust pärandist kui Tokyo linnakõladest. Küünikontserdil musitseerisid pärimusmuusik Mari Kalkun kandle ja lauludega, Jaapani elektrikitarrist Arata Inoue ning tšellist Kotaro Saito. Kontsertidel esitati muusikute vast valminud albumil olevaid lugusid.

"Jaapani muusikud nautisid igat hetke siin oldud ajast – loodust, ühist musitseerimist ning Võrumaale ainuomast atmosfääri, mis on sedavõrd erinev Tokyo suurlinnamelust. Mina olen aga väga tänulik, et pikaaegne unistus see projekt Eestisse tuua lõpuks täitus ning festival rajas kultuurisilla Eesti ja Jaapani vahel," kommenteeris festivali eestvedaja Mari Kalkun festivali järel.

Ühe suure festivali sees toimus ka mitmeid väiksemaid kontserte. Näiteks astusid mitmel korral üles Eva-Lotta Vunder ja Madis Meister. Muteki Taiko Grupi jaapani taiko trummi helisid jätkus nii Pähni metsa, Aigu Om küüni kui ka Viitina mõisaparki. Lisaks tehti täiskuu eel saunavihtu, loodi ja vaadati filme, meisterdati, käidi saunas ja tehti üheskoos süüa.