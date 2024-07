Arborist: Tallinna puude seisukord liigub halvemuse suunas

"Väga hull see (seis - toim.) kindlasti ei ole, aga hea ja mõõdukas ka ei ole. Pigem hakkab hullema poole minema," tõdes Saaremäel "Vikerhommikus" ning selgitas, et olukorra parandamiseks peaks linn prioriteedid paika panna.

See tähendab, et tiheda liiklusega kohad, bussipeatused ja mänguväljakud peaksid olema linna jaoks esmatähtsad. "Esimese hooga ei pea tormama pargi taganurgas oleva kuivanud või ohtliku puu juurde, mis võib vabalt kukkuda," märkis ta.

Arborist nentis, et puude mahavõtmine võib küll ebapopulaarne olla, kuid vahel tuleb ka selliseid otsuseid vastu võtta. "See peaks ikkagi käima nii, et puule antakse hinnang ja siis võtavad vastavad ametnikud vastu otsuse, kas see puu läheb raiesse või ei. Kui nüüd rääkida pahameelest, siis seda on tegelikult igal pool. Seda, et kõik inimesed lõpuni rahul oleksid, seda on pea võimatu saavutada," tõdes ta.

Saaremäel on oma töös peamiselt väikelinnadele keskendunud, muu hulgas toimetab ta juba kaheksandat aastat Keilas. "Seal on seis selles mõttes järje peal, et arboristil on asjast hea ülevaade. /--/ Sul on kõik kohad tead ja sa suudad ise pildi ette luua, milline see seis praegu on. Seda on ka ametnikele lihtsam rääkida, mitte et sa tuled, võõras koht, ei ole kümme aastat käinud, ja siis hakkad raiuma ja asju tuvastama," tõi ta välja.

Arboristi sõnul saavad ka linnaelanikud ise turvalisemasse keskkonda panustada ning kahtlastest puudest linnaametnikele teada anda. "See on ilmselge, kui puu on kuivanud. Siis tasub kohe helistada ja vaatame üle," selgitas ta ning lisas, et samuti on silmaga näha erinevaid pragusid ning puu vajumist.

Vahel ei ole vaja tervet puud maha võtta, vaid piisab ka okste kontrollimisest. "Täitsa terved elujõus puud, ikka jäävad mingid oksad varju, kuivavad ära. Need suured oksad võivad murduda. Ka sellistel asjadel peab silma peal hoidma," õpetas Saaremäel.