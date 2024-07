Video: Ines, Lepland ja Kreem esitasid popurrii Eesti nelja duuri lugudest

"Need on neli akordi: esimene aste, viies aste, madal kuues aste ja neljas aste. Sinna peale on ehitatud lugematul arvul igasuguseid erinevaid kuulsaid lugusid," tutvustas Lepland.

Muusikute sõnul ei mõelda ega panda ise muusikat kirjutades tähele seda, kas lugu on nelja akordiline või mitte. Laulu kirjutades on nende hinnangul kõige tähtsamad ikka meloodia, emotsioon ja sõnum. "Kolm kõla" tõid välja, et tegu on lihtsalt hästi lihtsate ja loogiliste harmooniliste järgnevustega, mis on inimeste kõrvale tuttavad.

Muusikud valisid esitamiseks välja just Eesti nelja akordi laulud, mis sobitati kokku üheks popurriiks. Valikusse mahtus muusikat Koit Toomelt, Nexuselt, Smilersilt, Terminaatorilt, Ineselt, Ott Leplandilt, Tanel Padarilt, Dagölt ja Curly Stringsilt.