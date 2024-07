Nelja lapse ema Liina Pulges suveüritustel käimisest: laps on Eestis luksus

Liina Pulges ütles "Vikerhommikus", et laps on Eestis kindlasti luksus ning seda luksusmaksu nende pere igapäevaselt ka maksab. Ta tõi oma pere kogemuste põhjal välja, kus on jõukohane veeta suvel aega paljulapselistel peredel.

"Mina alustaksin sellest, et võtan lahti kodulehekülje muuseumikaart.ee ja vaatan, mis muuseumides toimub. Muuseumipiletid on üsna taskukohased ja 130 muuseumi hulgast leiab igaüks endale midagi meelepärast," jagas nelja lapse ema Liina Pulges oma pere kogemusi, kuhu suvel lastega minna.

Pulges soovitas perega minna Lätti. "Käisime eelmisel suvel Riia loomaaias ja kui mainisin ka Eesti perekaarti, siis sain tervele perele pileti 15 euroga. Perekaart on üldse väga tänuväärne, see tasuks kindlasti kõikidel suurperedel endale soetada, sellega saab erinevates kohtades soodustusi," õpetas Pulges, kes sai perekaardiga isegi ühest ehituspoest 20 protsenti allahindlust.

Pulgese sõnul meeldis nende perele väga Kiviõli Seikluskeskuses, kus jagus tegevusi kogu päevaks igas vanuses pereliikmetele. Nende pere kaevas väikeste koppadega terve päev mulda, aga tegevusi on seal tõepoolest väga erinevaid.

Tore koht on ka Juhan Liivi muuseum, kuhu on tehtud paar kuud tagasi meelerahurada, kus saab looduses jalutada ning kus on erinevaid tegevusvõimalusi.

Või siis tasub Pulgese sõnul külastada Otepää ja Elva vahel asuvat Maajaama, kus on näitus "Metsikud bitid". "See on kolmekilomeetrine rada, kus on 15 tehnoloogilist kunstieksponaati. Võtke kaasa päevituskreem, sääsetõrje ja minge kõndige see läbi."

On ka päris tasuta kultuurisündmusi. "Näiteks Tartus Autovabaduse puiesteel on tasuta kontserte, kus esinevad väga lahedad bändid ja lastele on palju tegevust."

"Üks üllatav koht meie perele oli kogu pere metsapäev, mis eelmisel aastal toimus Tõrvas ning kus linnaväljakul olid erinevad töötoad ja esines bänd ning kõik see oli tasuta. Ma juba piilusin, et see toimub jälle ja sel aastal toimub kogu pere metsapäev Pärnus."

Pulgese sõnul on laps Eestis kindlasti luksus ja seda luksusmaksu nende pere igapäevaselt ka maksab.