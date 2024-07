90-ndate tippjuuksur Kairi Viik: ma pole juuste osas kunagi moodi jälginud

Enda salongi avas Viik 1994. aastal Pirital toonases TOP-is. "Selles TOP-is minu meelest käiski kogu elu," sõnas Viik, kelle salong oli 90-ndatel üks Tallinna prestiižsemaid. "Ma olin võib-olla esimene salong, kus olid mehed ja naised koos. Mul olid väga-väga head tooted, kellelgi polnud Sebastianit, ma olin esimene, ja väga head juuksevärvid, ma ikkagi panustasin sellele ja kõik minu tüdrukud olid minu enda koolitatud," arutles Viik, millega tal inimesi enda salongi meelitada õnnestus.

Lisaks prestiižikusele oli Kairi Viigi salong ka üks linna kallimaid. "Nii nagu ei tundunud, sest tollel ajal tulles töölt Soomest, siis tundus, et teed ilma rahata tööd," sõnas ta.

Inspiratsiooni ja ideid soengute tegemiseks ammutas Viik igalt poolt enda ümber. "Ma käisin hästi palju Itaalias ja ikka sa näed lennukis, lennujaamas, restoranis, kohvikutes, tänaval – silmad lahti. Mina pole juuste osas moodi eriti kunagi jälginud. Ma olen ikka püüdnud inimest ilusamaks teha, ja seda ma teen siiamaani. Ma pole elusees juuksuriajakirju vaadanud, ma saan inspiratsiooni ikka kuskilt mujalt," rääkis Viik.

Uue väljundi pakkusid 90-ndatel ka presidendi vastuvõtud. "Kui ma juba teadsin, mis tuleb inimesele selga, siis ma mõtlesin ikka mitu nädalat ette, mida ma täpselt teen. Ma pidin seda mõtlema ka sellepärast, et kui päev kätte tuli, siis mul ei olnud enam aega mõelda ja hakkasin soenguid vehkima," rääkis Viik ja lisas, et tema rekord ühele vastuvõtule tehtud soengutest jäi kuskile 20 ringi. "Mulle ei meeldinud kunagi teha nii, et on silt küljes, et see on Kairi Viigi tehtud. Ma tahtsin, et igaüks oleks isikupärane."