Tippkokk Angelica Udeküll: mida punasem roos, seda ilusamat värvi tuleb moos

Nii nagu paljudes eluvaldkondades on ka hoidistamise maailmas võimalik rääkida erinevatest trendidest. "Kui mõelda oma lapsepõlve peale, siis olid kõik maitsed hästi puhtad: maasikamoos oli maasikas ja sõstramoos oli sõstar. Aga kuskil kümme aastat tagasi tekkis periood, kus igasse hoidisesse pidi ilmtingimata panema sisse tšillit," tõi Udeküll näiteks. "Mul on tunne, et me oleme täna umbes sama koha peal, et teha midagi põnevat ja maitsvat ootamatutest kooslustest," lisas ta.

"Võib-olla on eestlasi taaskord vallutanud see teadmine, et me oleme loodusrahvas ja hingelt taimeravitsejad. Mulle näib, et sinna poole on see trend kaldu küll. Ehk siis kõik need väega taimed, mis kasvavad looduses: angervaks, nõmmliivatee, vaarikavarred, erinevad lehed, erinevad pungad – need on need, mis täna on rohkem au sees kui mõne aja eest," rääkis Udeküll.

Udekülli viimase kahe aasta lemmikuks hoidiste valmistamisel on olnud roosid. "Kellel on kodus roosid, siis teavad, kui kurb on vaadata, kui need kroonlehed langevad peenrale. Tegelikult võiks seda ennetada, ära noppida ja panna suhkru ja väikse sidrunihappe või -mahlaga seisma mõneks hetkeks potti või keeta siirup ja panna kroonlehed siirupisse, seejärel kurnata ja ongi väga kaunist värvi ja aromaatne siirup. Seda saab lisada nii rabarberile, maasikale, sobib kokku tüümianiga, sobib morsiks, teeks, napsiks, juustu kõrvale – igasugused variatsioonid," kiitis kokk.

"Mida punasem roos, seda ilusamat värvi tuleb ka moos. Kui värvi jääb väheks, siis võib kokku panna vaarikaga. Need on sama aja taimed, roosid õitsevad vaarika küpseks saamisega," märkis Udeküll ja lisas, et roosiga võib soovi korral ühildada ka mustsõstart, kuid tema arvates nõuab mustsõstar pigem juba teisi lisandeid, näiteks vanilli, ingveri või hoopiski törtsu brändit.

Käes on ka karulaugupesto valmistamise kõrgaeg, kuid lisaks karulaugule annab Udekülli sõnul pestot valmistada veelgi põnevamatest taimedest, nagu naat, nõges, spinat ja rukola. "Need samad umbrohud sobivadki suurepäraselt panna purki koos kõrvitsaseemnete, kvaliteetse õliga, pipart, pisut hapet juurde ja külmkappi, siis on mitmeks nädalaks mõnus leivakate olemas."

Tiktokis levib ka trend asetada jääkuubikuresti sisse ürdid, valada oliiviõli peale, panna sügavkülma ja hiljem kasutada. "Mina julgen soovitada küll. Sa tegelikkuses fikseerid ära selle ühe portsu ja õli on alati see, mis hästi erinevaid maitseid säilitab ja hoiab. Sügavkülmas ei juhtu temaga midagi, nii et mina julgen küll soovitada, on üks tore nipp," sõnas tippkokk.