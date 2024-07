ETV2 teemaõhtu on pühendatud Kuno Arengule

23. juulil oleks 95-aastaseks saanud legendaarne koorijuht ja pedagoog Kuno Areng, mille puhul pühendab ETV2 oma pühapäevase teemaõhtu just talle.

Kell 19.30 "Rahvakunstnikud: Kuno Areng ja Ants Üleoja" (ETV 1984)

Kuno Arengu ja Ants Üleoja loometeed tutvustav saade.

Kell 20.30 "Meie laulud õpetajale" (ETV 1988)

Gustav Ernesaksa õpilaste kontsert, salvestatud Lagedi Kultuurikeskuses 03.12.1988. Õhtut juhtis maestro õpilane Kuno Areng.

Kell 21.35 "Tähelaev: Kuno Areng" (ETV 2012)

Kirglik dirigent – nagu elavhõbe, nagu tulekera – on ta rahvale meelde jäänud üldlaulupidudelt, aga ka enam kui pooleteiselt tuhandelt kontserdilt RAM-i ja Tallinna Kammerkooriga. Ta on teeninud õigusega rahva armastuse ja enda kaudu näidanud muusikat, mitte muusika kaudu ennast. "Tähelaeva" stuudios on Kuno Areng.

Saatejuht Lembitu Kuuse, režissöör Kalev Lepik, toimetaja Marika Kaasik, produtsent Kaia Häelme.