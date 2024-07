Uue muusika reede: Vanilla Ninja, Noep, 5miinust ja Puuluup

Vanilla Ninja on pärast paari aastast pausi tagasi uue singliga. Värsket muusikat saime ka Florian Wahlilt, Noepilt ning Tidi ja Bandelt. K-popi täht Jimin andis välja debüütalbumi ning kuulamiseks on valmis ka Childish Gambino värske kauamängiv.

The Teps – "Golden Nights"

Alternatiiv-popi ansambel The Teps, koosseisus Ats Tani (vokaal), Henri Erik Tammai (kitarr), Rando Lilleorg (trummid) ja Uku Haasma (bass), avaldas uue singli, mille autoriteks lisaks bändi vokalistile ja kitarristile ka Maris Pihlap. ""Golden Nights" on mõnus, nostalgitsev suvine põks. Loo idee tekkis juba paar-kolm aastat tagasi. /.../ Suveööd on üldiselt hästi universaalne metafoor ning ilus ja romantiline idee, millega meil kõigil on võimalik samastuda," kommenteeris Tammai.

Florian Wahl – "Mu vend on lesbi"

Florian Wahl avaldas uue tehisintellekti abil tehtud lühialbumi "Flo Raadio". Plaati saadab ka samanimeline 20-minutiline AI-raadiosaade.

Flo Raadio by Florian Wahl

Noep – "Naked in the sun"

Kõigest kuu aega pärast suvesingli "Tan Lines" ilmumist on Andres Kõpper tagasi uue looga. Kultuuriportaalile antud intervjuus sõnas Noep, et valmistub sügisel ka uue albumi väljaandmiseks.

Vanilla Ninja – "Sting of a scorpion"

Vanilla Ninja värske lugu ilmus koostöös Saksamaa plaadifirmaga Bros Music. Loo produtsendiks on David Brandes, loo kirjutamisega aitas ka John O'Flynn. Mõlemad mehed vastutasid väga suures mahus ka ninjade 2021. aasta comeback-albumil kõlanud lugude eest. "Meil on tõsiselt hea meel üle pika aja taas kuulajate ette astuda. Ja eriti hea meel on meil seda teha looga, mis on stiililt 100% Vanilla Ninja. Võib lausa öelda, et oleme tagasi oma juurte juures," rääkis bändi laulja Lenna Kuurmaa pop-rokisest singlist.

Childish Gambino, Jorja Smith ja Amaarae – "In The Night"

Reedel ilmus Childish Gambino viies album "Bando Stone and The New World". Film saab soundtrack'iks ka samanimelisele filmile. 17 looga plaadil teevad lisaks Jorja Smithile ja Amaaraele kaasa ka Chloe, Flo Milli, Yeat, Khruangbin jt.

Overmono ja Ruthven – "Gem Lingo (ovr now)"

Walesist pärit vendade Tom ja Ed Russelli elektroonilise muusika duo Overmono andis koos Ruthveniga välja loo, mis on mitteametlikult levinud juba mõnda aega. Selle aasta veebruaris esitlesid vennad lugu Lot Radios, kui astusid netiülekandes üles koos Fred Againiga.

Lil Yachty – "Lets Get On Dey Ass"

Lil Yachty tänavune hoog ei tundu raugevat. Värske lugu on Atlanta räppari seitsmes singel sel aastal, neljas, kus peaosas Yachty ise. Lisaks on ta tänavu andnud välja albumid koos enda loodud Concrete Boysi ning James Blake'iga.

Jimin – "Who"

Lõuna-Korea popmuusika poistbändi BTS-i endine liige Jimin andis välja debüüt-lühialbumi "Muse".

Denzel Curry – "Ultra Shxt"

Miami räppar Denzel Curry andis välja kuuenda albumi "King of the Mischievous South Vol. 2". Albumil teevad kaasa 2Chainz, ASAP Ferg, Juicy J jpt ning on järg Curry 2012. aastal ilmunud mixtape'ile.

Rex Orange County – "Guitar Song"

Inglise laulja ja laulukirjutaja Rex Orange County avaldas kaks singlit 6. septembril ilmuvalt albumilt "The Alexander Technique".

Joe Jonas – "Work It Out"

Üks Jonas Brothersitest ja ansambli DNCE juhtfiguur Joe Jonas avaldas pärast 13-aastast pausi esimese soolosingli. Jonase viimane album "Fastlife" ilmus 2011. aastal. Nüüd on 18. oktoobril oodata albumit "Music For People Who Believe In Love".

Tidi ja bande – "Nii palju on vaadata"

Singliga meenutab Tidi enda kooliaegu Vanalinna Hariduskolleegiumis ja tahab kuulajatega jagada sõnumit sellest, kui palju ilusat on meie ümber. "Nii palju on vaadata" on kummardus laulukirjutajatele Maria Petersonile ja Eeva Eensaar-Tootsenile, kes on laulu originaalversiooni autorid. Sõnade autor on Juhan Viiding.

Sir N ja Homi – "Anna veel"

Sir N-i ja produtsent Homi ehk Eghert Sören Nõmme ja Alvar Antsoni ühine singel sündis juba 2021. aastal, kui Eesti laulu järel tutvust tehti. "Tahtsime luua midagi sellist, mis inimesi kaasa tõmbaks tantsima, nautima rasket tümakat ja suve. See on laul, mis sobib iga peo lõppu, sest alati tahaks ju tantsida just ühe tantsu veel," sõnas Sir N.

5miinust, Puuluup – "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi - Planeet ja Muul remix"

5miinuse DJ ning trummi ja bassi produtsent Planeet tegid Eesti tänavusest eurolaulust uue versiooni. "Originaal tõmbab juba päris korralikult käima ning tahtsin teada, kuidas see kõlaks pisut kiiremas tempos. Produtseerisin Rämmari peo jaoks reivi-versiooni ning kui lugu droppis, läksid inimesed hulluks! Hiljem bäkkaris Päevakas, Kohver ja Muul olid kahe käega poolt et võiks loo välja anda," jutustas Planeet remiksi sünnilugu.

Rob49 ja Cardi B – "On Dat Money"

New Orleansi räppar Rob49, kes sai suurema tähelepanu osaliseks, kui lõi kaasa Travis Scotti möödunud aasta albumil, andis välja uue singli, millel andis oma panuse Cardi B.

Kuula kõiki lugusid siit: