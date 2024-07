Ansambel Ewert and The Two Dragons lõpetab tegevuse

Üle 15 aasta tegutsenud Ewert and The Two Dragons lõpetab tegevuse, teatas bänd ühismeedias.

Ewert and The Two Dragons alustas tegevust 2009. aasta mais. Ansamblisse kuuluvad Ewert Sundja, Erki Pärnoja, Kristjan Kallas ja Ivo Etti.

Bändi debüütalbum "The Hills Behind The Hills" anti välja 2009. aasta sügisel. Sellele järgnesid albumid "Good Man Down" (2011), "Circles" (2015) ja "Hands Around the Moon" (2018) ning EP "Tied For A Lifetime" (2017).

"Mõned teist on meiega selle teekonna teinud kaasa pea algusest lõpuni, mõni on peale hüpanud vahepeatustes, aga me oleme teile kõigile tänulikud, et olete meie muusikat kuulanud ja nendel sadadel kontsertidel käinud – nii kodus kui ka mujal maailmas. See on võimaldanud meile unikaalseid ja kordumatuid kogemusi. Me armastame üksteist ja oleme koos loonud erilist muusikat ning erilisi mälestusi, mis jäävad meid sõpradena alatiseks siduma," kirjutab bänd avalduses. "Kui aeg on küps, anname päris viimasest kontserdist aegsasti teada."