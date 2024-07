Ultrarattur Riina Klais-Peets: tänu spordile jõuan ka tööl rohkem teha

Rattasõiduga hakkas Riina Klais-Peets tõsisemalt tegelema umbes aasta aega tagasi. Sel kevadel Itaalia velotuuri vaadates hakkas ta mõtlema, et huvitav, mis tunne on kolm nädalat järjest põhimõtteliselt iga päev 150–200 kilomeetrit sõita. Kui naisel juuni lõpus paar päeva enne Prantsusmaa velotuuri algust puhkus algas, tekkis tal mõte seda iseseisvalt kaasa teha.

"Iga päev sama distants, mida sõidetakse seal velotuuril. Küll mitte sama tempoga ja kindlasti mitte samade tõusumeetritega, mis ei ole ka matemaatiliselt Eestis võimalik, aga seda kaasa teha ja vaadata, mis tunne on," selgitas ta ning lisas, et neid päevi, kus distants on alla 180 kilomeetri, on sel tuuril üsna vähe. "Neljal päeval oli isegi üle 200 kilomeetri."

Oma plaanist ei julgenud Klais-Peets tuttavatele rääkida enne seda, kui neli sõidupäeva oli selja taga. Tuuri kolmandal päeval, mil läbiti 230 kilomeetrit, tekkis tal tunne, et endale pandud eesmärk ei ole teostatav. "See kestis umbes 15 minutit ja siis läheb jälle üle. Üldiselt ultraspordis ongi niimoodi, et need rasked hetked tulevad ja lähevad, umbes nagu tõusud Eesti maastikul," meenutas ta.

Väiksematel Eesti teedel on ratturi sõnul väga hea sõita. "Võib-olla inimene, kes ei ole jalgrattaga nii palju ringi sõitnud kui mina, ei oska hinnata, et Eestis on tohutult palju väikeseid asfaltteid, kus on väga väike liiklus. Neil on nii kaif sõita. Eriti kuna neid on nii palju, siis sul jätkub seda avastamist üsna palju ja need on hästi vaheldusrikkad," kiitis ta kodumaa teid. "Minu meelest ongi hämmastav, et tohutult palju on selliseid teid, mis on asfalteeritud ja täiesti tühjad. Sa võid tundide kaupa sõita ja näed ühte-kahte autot ja mõtled, kelle jaoks see tehti."

Kuue-seitsmetunniste sõitude ajal jõuab Klais-Peetsi sõnul väga paljudele asjadele mõelda. "Vahepeal mõtled tööst, vahepeal elust ja vahepeal sellest, et jube mõnus oleks, kui selle eest saaks palka ka. Ma olen päris palju selle peale mõelnud, kuidas võiks igapäevase rattasõidu elukutseks muuta. Aga väga head äriplaani ei ole veel, töötan selle kallal," naeris ta.

Klais-Peets usub, et sport toob ellu täiesti teisel tasemel distsipliini. "Tegelikult jõuad ka tööl rohkem ära teha, sa suudad paremini keskenduda ja sa hakkad ühel hetkel ka oma tööd kui sporti võtma ning sa jälgid, kui palju sa jaksad," tõi ta välja. "Mida rohkem olen sporti teinud, seda rohkem olen jaksanud ka tööd teha."