Tallinna Nõmme rongipeatusi kaunistavad joonistused aedlinna elust

Kui paljud Eesti rongipeatused on täis soditud, räämas ja koledad, siis Nõmmel satub reisija rongist välja astudes otsekui näitusele.

Kuues rongipeatuses on väljas kohaliku kunstniku Kadri Roosi tuši ja akvarelli segatehnikas tööd Nõmme eluolust, kusjuures kõik ülesjoonistatud majad asuvad rongipeatustega samas kandis. Nii näiteks on Nõmme jaamas joonistus perroonist kiviviske kaugusele jäävast kunagise suvituslinna esimesest apteegist.

"Meil on siin üks vana arhitekt Edgar Velbri, kes on hästi palju projekteerinud Nõmmele ja tema majad on mul ühed lemmikumad. Üks on siin Kastani tänava maja – iga kord, kui ma mööda lähen, ma imetlen seda, eriti seda väravakompleksi ja seda, et tal on puitkatused endiselt," rääkis kunstnik Kadri Roosi.

Joonistustele on jõudnud ka Tähetorni tänaval asuv Eesti esimese naisarhitekti Erika Nõva õlgkatusega kodu ja romantiline puitvilla Nõmme keskuses.

"Praegu just astusin (rongist) välja ja märkasin, et väga ilusad pildid on. Ma väga tihti siin selle rongiga ei sõida, aga tekitab huvi küll. Ei ole veel käinud uurimas, täitsa põnev oleks teada, kus need majad asuvad," rääkis tallinlane Heidi.

Nõmmekatel on maju ilmselt lihtsam üles leida, aga kaugemalt tulijatele on kunstnikul paar soovitust.

"Mai tänaval on kaks maja – kes ei viitsi jalutada, saab kaks ühe hoobiga kohe Mai tänava alguses. Trummi tänava kandis kannab jalutada Glehni aia maja vaatama," rääkis Roosi.

Kunstinäitus peaks perroonidele jääma aastateks, kui just neid ära ei rikuta. Aga tegu peaks olema grafitikindla materjaliga.

"Kes üles pani, ütles, et on võimalik ära puhastada, aga ma arvan, et mingi selline lisandus on ju täitsa tore ka," ütles Roosi.

Kellele nõmmekate idee meeldima hakkas, siis Eesti Raudteel pole midagi selle vastu, kui ka teised perroonid uue ilme saavad.

"Pöörduge julgelt meie poole, väga julgelt. Me koostöös kohaliku omavalitsusega oleme väga nõus selliseid projekte tegema. Rahastamist iseenesest samamoodi toetama," kinnitas Eesti Raudtee kinnisvara haldusjuht Margus Tint.