Selgusid tänavused Emmyde nominendid

"Shōgun" teenis kokku 25 nominatsiooni, nende hulgas ka parima nais- ja meespeaosatäitja nominatsioonid Hiroyuki Sanadale ja Anna Sawaile, osaledes ka lühisarjade arvestuses.

Keiserliku Jaapani teemalise sarja tootnud produktsioonifirma FX' mainiti nominatsioonides ära kokku 93 korral. 23 neist läksid ka nende toodetud hittsarjale "The Bear", mis tegi Emmy nominatsioonide komöödiasarja rekordi. 2023. aastal võitis "The Bear" kümme auhinda, mis on kõige parem tulemus, mille on teinud ühe hooaja väldanud sari.

FX-st eespool seisab ainult Netflix, kes teenis 107 nominatsiooni. Kohe FX-i järel on HBO ja Max 91 nominatsiooniga. HBO jäi esimest korda pärast mitut kümnendit esimese kahe hulgast välja.

Netflixi toodangust teenis enim nominatsioone Briti monarhia lugu jutustav "The Crown", mis mainiti ära 18 korral. 13 nominatsiooni teenis "RIpley" ja 11 korral tunnustati aasta alguses palju kõmu tekitanud "Baby Reindeer".

Sügisene gala on sel aastal juba teine, sest möödunud sügise Hollywoodi streikide tõttu lükkus eelmise sügise Emmy auhindade jagamine 2024. aasta jaanuarisse.

Teleakadeemia umbes 22 000 liiget tegid valiku 229 sarja seast, mille kandidatuur püsti seati. Seda on 80 võrra vähem kui möödunud aastal, mil eelvaliku moodustas 309 sarja. Põhjusteks võib pidada voogedastajate ja produktsioonifirmade ettevaatlikumat tootmist, aga ka möödunud aasta streike.

Parim draamasari



"The Crown" (Netflix)

"Fallout" (Prime Video)

"The Gilded Age" (Max)

"The Morning Show" (Apple TV+)

"Mr. and Mrs. Smith" (Prime Video)

"Shōgun" (FX)

"Slow Horses" (Apple TV+)

"3 Body Problem" (Netflix)

Parim komöödisari

"Abbott Elementary" (ABC)

"The Bear" (FX)

"Curb Your Enthusiasm" (Max)

"Hacks" (Max)

"Only Murders in the Building" (Hulu)

"Palm Royale" (Apple TV+)

"Reservation Dogs" (FX)

"What We Do in the Shadows" (FX)

Parim lühi- või antoloogiasari



"Baby Reindeer" (Netflix)

"Fargo" (FX)

"Lessons in Chemistry" (Apple TV+)

"Ripley" (Netflix)

"True Detective: Night Country" (Max)

Parim meespeaosatäitja draamasarjas

Idris Elba ("Hijack")

Donald Glover ("Mr. & Mrs. Smith")

Walton Goggins ("Fallout")

Gary Oldman ("Slow Horses")

Hiroyuki Sanada ("Shōgun")

Dominic West ("The Crown")

Parim naispeaosatäitja draamasarjas



Jennifer Aniston ("The Morning Show")

Carrie Coon ("The Gilded Age")

Maya Erskine ("Mr. and Mrs. Smith")

Anna Sawai ("Shōgun")

Imelda Staunton ("The Crown")

Reese Witherspoon ("The Morning Show")

Parim meespeaosatäitja komöödiasarjas

Matt Berry ("What We Do in the Shadows")

Larry David ("Curb Your Enthusiasm")

Steve Martin ("Only Murders in the Building")

Martin Short ("Only Murders in the Building")

Jeremy Allen White ("The Bear")

D'Pharaoh Woon-A-Tai ("Reservation Dogs")

Parim naispeaosatäitja komöödiasarjas

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Ayo Edebiri ("The Bear")

Selena Gomez ("Only Murders in the Building")

Maya Rudolph ("Loot")

Jean Smart ("Hacks")

Kristen Wiig ("Palm Royale")

Parim meespeaosatäitja lühi- või antoloogiasarjas

Matt Bomer ("Fellow Travelers")

Richard Gadd ("Baby Reindeer")

Jon Hamm ("Fargo")

Tom Hollander ("Feud: Capote vs. the Swans")

Andrew Scott ("Ripley")

Parim naispeaosatäitja lühi- või antoloogiasarjas

Jodie Foster ("True Detective: Night Country")

Brie Larson ("Lessons in Chemistry")

Juno Temple ("Fargo")

Sofia Vergara ("Griselda")

Naomi Watts ("Feud: Capote vs. the Swans")

Parim naiskõrvalosatäitja draamasarjas

Christine Baranski ("The Gilded Age")

Nicole Beharie ("The Morning Show")

Elizabeth Debicki ("The Crown Netflix")

Greta Lee ("The Morning Show")

Lesley Manville ("The Crown")

Karen Pittman ("The Morning Show")

Holland Taylor ("The Morning Show")

Parim meeskõrvalosatäitja draamasarjas

Tadanobu Asano ("Shōgun")

Billy Crudup ("The Morning Show")

Mark Duplass ("The Morning Show")

Jon Hamm ("The Morning Show")

Takehiro Hira ("Shōgun")

Jack Lowden ("Slow Horses")

Jonathan Pryce ("The Crown")

Parim naiskõrvalosatäitja komöödiasarjas



Carol Burnett ("Palm Royale")

Liza Colón-Zayas ("The Bear")

Hannah Einbinder ("Hacks")

Janelle James ("Abbott Elementary")

Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

Meryl Streep ("Only Murders In The Building")

Parim meeskõrvalosatäitja komöödiasarjas

Lionel Boyce ("The Bear")

Paul W. Downs ("Hacks")

Ebon Moss-Bachrach ("The Bear")

Paul Rudd ("Only Murders In The Building")

Tyler James Williams ("Abbott Elementary")

Bowen Yang ("Saturday Night Live")

Parim naiskõrvalosatäitja lühi- või antoloogiasarjas

Dakota Fanning ("Ripley")

Lily Gladstone ("Under The Bridge")

Jessica Gunning ("Baby Reindeer")

Aja Naomi King ("Lessons In Chemistry")

Diane Lane ("Feud: Capote vs. The Swans")

Nava Mau ("Baby Reindeer")

Kali Reis ("True Detective: Night Country")

Parim meeskõrvalosatäitja lühi- või antoloogiasarjas

Jonathan Bailey ("Fellow Travelers")

Robert Downey Jr. ("The Sympathizer")

Tom Goodman-Hill ("Baby Reindeer")

John Hawkes ("True Detective: Night Country")

Lamorne Morris ("Fargo")

Lewis Pullman ("Lessons In Chemistry")

Treat Williams ("Feud: Capote vs. The Swans")

Silmapaistev animasari



"Blue Eye Samurai"

"Bob's Burgers"

"Scavengers Reign"

"The Simpsons"

"X-Men '97"

Kõikide nominentidega saab tutvuda siin.

76. Emmyde gala toimub 15. septembril Los Angeleses LA Live Peacock Theatre'is. Korraldajad ei ole õhtujuhti veel välja kuulutanud.