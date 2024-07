Raivo Tafenau: saan noortelt muusikutelt energiat, mis mu tööle paneb

Sel reedel algab Haapsalus viiendat korda jazz-muusika festival Taff:fest, mille kunstiline juht on saksofonist Raivo Tafenau. "Nagu viieaastane poisike. Mõistust veel väga ei ole, aga metsik uudishimu on," iseloomusta Tafenau Vikerraadios festivali.

Esimest korda toimus Taff:fest 2020. aastal, esimesele koroonakevadele järgnenud suvel. "Sel suvel ei toimunud Haapsalus midagi ja siis olime meie: kas me teeme või ei tee? Me võtsime riski. Muusikud olid kõik näljased, ei ole mängida saanud, ja publik oli näljas, ei ole midagi kuulnud. Ehk siis see meeletu sünergia, mis publiku ja muusikute vahel tekkis, oli nii vapustavalt äge," kirjeldas ta.

Tafenau rõõmustas, et festival sai kohe alguses hoo sisse. "Ma olen juba 40 aastat vabakutseline muusik olnud ja ma pole kunagi kusagilt palka saanud. Selle vabakutselisusega kaasnevad muidugi probleemid, teatud riskid, aga ma olen nõus neid riske võtma, sest ma olen neid eluaeg võtnud ja ma olen nendega harjunud. Päris puusse ei ole midagi jooksnud ka," rääkis ta.

Ka finantsiliselt saadi esimese festivali korraldamisega nii hakkama, et kellelegi võlgu ei jäädud. "See on juba ühe alustava festivali jaoks väga suur pluss," tõdes Tafenau.

Tänavusel festivalil astub kahe päeva jooksul lavale üheksa koosseisu. Tafenau selgitas, et tema soov on publiku ette tuua artistid, kes muidu koos ei mängi. Nii saavad muu hulgas kokku räpp ja jazz. "Ma ei tahaks teha kataloogfestivali. Samu bände saab alati igal pool näha. Mul on alati see mõte, et äkki ühendaks midagi, paneks midagi uut ja huvitavat kokku," selgitas ta, kuidas festivali kava sünnib.

Aastakümneid lavalaudu vallutanud saksofonist tõdes, et üha enam inspireerivad teda hoopis noored muusikud. "Kui ma neid kuulan, siis ma läheb tavaliselt koju harjutama. Kas mul sellest harjutamisest enam arengu mõttes tolku on, aga vähemalt ma üritan ennast vormis hoida. Küsimus on ju mõttelaadis, mis sa sealt saad. Ma ei ole kade, aga ma saan nendelt teatud energiat, mis paneb mind ennast tööle," kiitis ta noori kolleege.

Noortel instrumentalistidel soovitab Tafenau sihikindlalt oma asja edasi ajada. "Kui sa oled laulja, on sul sõnum ning kui sul on head sõnad, jäävad need inimestele paremini meelde. Kui sa oled instrumentalist, tuleb seda jälge, et kõik sinust teada saaksid, süvitsi kaevata. See võtab rohkem aega, midagi pole teha. Noored, kes on praegu andekad, peavad seda liini kogu aeg jätkama. Pidevalt raiuma. Siis läheb kümme aastat ja inimesed hakkavad teadma, kes sa oled," rääkis ta.