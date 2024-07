Merle Palmiste: mulle meeldib laval oma välimusega eksperimenteerida

Üle 30 aasta näitlejana tegutsenud Merle Palmiste sõnas "Ringvaates", et tööpakkumised, kus ta peab laval või ekraanil oma välimust muutma, pakuvad talle palju rõõmu. Näiteks kannab ta Karlova teatri lavastuses "Lambasihver" kunsthambaid. "Mulle hästi meeldib oma välimusega eksperimenteerida. Eks need hambad olid ka minu idee," selgitas ta.

Aastaid tagasi kehastas Palmiste seriaalis "Kättemaksukontor" naist, kes läks mehe palvel iluoperatsioonile, kuid operatsioon ebaõnnestus ning tegelase välimus sai kõvasti kannatada.

"Isegi võtteplatsil öelda, et oi, sa oled nii õudne, sa oled nii jälk. Algul võtad seda kergelt, eks see ole töö ja mäng, aga võttepäeva lõpuks ma muutusin tohutult kurvaks. Sa saad aru, et inimesena ei ütle sa kellelegi halvasti, ei käitu inetult, aga su välimuse pärast öeldakse sulle, et sa oled jälk ja mine ära. See oli kurb," meenutas ta.

Oma välimusest rääkides sõnas Palmiste, et ta on päris naine, kes näeb ühel päeval välja nii-, teisel naamoodi. Neil päevil, mil ta end kõige paremini ei tunne, paneb ta selga ilusad riided ja teeb endale kauni meigi. "Ma garanteerin, et tuju halvemaks ei lähe. On variant, et läheb paremaks," jagas ta.