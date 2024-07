"Detektiiv von Focki" võtetel hobuse seljast kukkunud Pius: see oli huvitav kogemus

Seriaali tegevus leiab aset 19. sajandil. "Meie peategelane Paul Alexander Eduard von Fock, kes on poegadest noorim, pärib endale mõisa. Ta loodab, et kõik asjad lähevad korrapäraselt, aga ühtäkki toimub tema maal mõrv ja tema lapsepõlvesõber on tapetud. Ta hakkab uurima, mis juhtus," avas režissöör Arun Tamm "Ringvaates" loo tausta.

Paul Alexander Eduard von Focki kehastab Priit Pius. Näitleja tõdes, et ühegi mõisahärra veri temas ei voola. "Ma arvan, et ma olen kõige lihtlabasem talumats, kui minu päritolu uurima hakata. Ei mingeid vone ega Focke."

Tamm sõnas, et kuigi tegemist on eelkõige krimilooga, ei puudu sealt ka armastus. "Tervet krimilugu saadab väga tugev armastuslugu meie peategelase Pauli ja Itaaliast tulnud näitlejanna Aurora Ruffino tegelase Maria vahel. See on üks väga kandev liin," tõstis režissöör loolt katteloori.

Ajaloolise sarja lahutamatuks osaks on ajastutruud kostüümid. Näitleja Karin Rask märkis, et uhked kostüümid aitavad rolli paremini sisselülituda. "Kui päeva lõpus saad enda tänapäeva riided selga, madalad kingad ja püksid jalga, siis mõtled, kui hea on olla tänapäeva naine," tunnistas aga ta.

Ajastule omaselt kasutatakse sarjas ühes punktis teise jõudmiseks hobuste abi. Seriaali peakunstnik Martins Straupe tõdes, et kui palju tõldu ja kaarikuid kasutuses on, ta täpselt ei oska öelda, sest ühel hetkel läks lugemise sassi. Hobuste kasutamine ei ole aga täiesti valutult möödunud. "Ükspäev kukkusin hobuse seljast maha. Mul läks hästi, aga see oli selline huvitav kogemus," lausus Pius.

Tamme sõnul käib töö selle kallal, et sari ka mõne välismaise suure voogedastusplatvormi vaatajateni jõuaks. "Need vastused selguvad veel mitte nii varases staadiumis, nagu see projekt meil on, vaid pärast mõningaid episoode. Kui on välisturgudele juba mida ette näidata, siis on lootust tehinguid edasi luua."