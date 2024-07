Kadrioru lossi- ja pargiansambli 306. sünnipäeva tähistatakse hispaania rütmides

Kadrioru sünnipäevaks on valitud Peeter I välipäevikusse märgitud 22. juuli 1718, mil tsaar Peeter I ja arhitekt Nicola Michetti määrasid tulevase lossi asukoha. Kadrioru kunstimuuseum ja Kadrioru park tähistavad Kadrioru sünnipäeva juba 24. korda.

"Kadriorus peame tähtsaks oma mineviku meelespidamist ja väärtustamist, samas püüame alati ajaga kaasas käia, olla uuenduslikud ja arenevad. Temaatilised suvised pidustused on hea võimalus esitada publikule Kadrioru eri tahke. Näiteks seda, et kunagisest esinduslossist on saanud oluliste rahvusvaheliste näitustega kunstimuuseum ning elitaarsest aiast on kujunenud tallinlaste ja külaliste armastatumaid parke, liigirikka floora ja faunaga looduslik ala keset pealinna," sõnas Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre.

Pidustused algavad pühapäeval, 21. juulil maastikumänguga, kus jagub meisterdamist, loomingulisi ülesandeid, osavuse proovile panemist ja elamusi kogu perele. Kella 12–16 toimuvaid lossiaiamänge korraldavad Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Peeter I maja ja lastemuuseum Miiamilla.

Kadrioru sünnipäeval, 22. juulil korraldatakse täiskasvanutele ja noortele mitmeid Kadrioru ajalugu ja tänapäeva tutvustavaid ekskursioone. Kadrioru ajaloolist pärandit ja põnevaid seiku mineviku eri kihistustest avavad Peeter I maja eest algavad tuurid "10 000 sammu Kadriorus", Kadrioru pargi liigirohket taimestikku tutvustab aga pargiekskursioon, mille viib läbi Elle Pent. Hispaania kunsti ja kultuuri tutvustavad piletiga eriekskursioonid näitusel "España Blanca y Negra. Hispaania maastikud Fortunyist Picassoni" Kadrioru kunstimuuseumis, tavakülastuseks on muuseum esmaspäeval suletud.

Pidustused kulmineeruvad 22. juuli õhtul, kui kell 19 algab kontsertetendus "Hispaania kirg ja rütm" Kadrioru alumise aia suurel laval. Kõlavad George Bizet' süit "Carmen", flamenko ning Hispaania ja Ladina-Ameerika heliloojate muusika. Esineb kammerorkester ME106, dirigent Andrus Kallastu, kontsertmeister Arvo Leibur. Flamenko-osas teeb kaasa ansambel koosseisus Indrek Kruusimaa, Ruber Veliz, Liina Fidelman ja Reigo Ahven. Kadrioru sünnipäeva auks loodud etenduse toovad publikuni ArteFlamenco tantsijad, lavastaja ja koreograaf on stuudio juht Maria Rääk. Lavale astub tantsija José Serrano Sevillast.