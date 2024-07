Tähe-Lee Liiv: puhkan ja õpin lennujaamas

Liiv astub reedeni kestval Pärnu Muusikafestivalil üles klaverikontserdiga, kus kõlab tema soleerimisel Chopini esimene klaverikontsert. Esimesed proovid Pärnus olid keerulised, sest Liiv hakkas eelneval õhtul Veneetsiast, kus samuti Chopini klaverikontserti koos orkestriga esitas, kodumaa poole reisima. Lisaks on see esimene kord, kui Liiv Pärnu Muusikafestivalil üles astub.

Korraga nii Berliinis kui Londonis õppiv Liiv reisib palju ka õpingute pärast. "Praktiliselt tähendab see seda, et eelmine õppeaasta tegin ma üle saja lennu. Lennujaamas kasutangi seda aega, et õppida ja puhata. Muidu väga puhkamiseks eriti palju aega ei ole," naeris Liiv.

"Esimene proov oli natuke selline magamata ja söömata, aga siis sain ühe päeva puhata ja teine proov oli juba palju parem," kinnitas Liiv.

Iga osa dirigeerib erinev dirigent, nii et Liiv ei tea, mida täpselt oodata. "Aga ma olen päris harjunud mängima orkestrite ja erinevate dirigentidega, nii et selles mõttes ei ole mulle väga suureks probleemiks teha oma asja ja aeg-ajalt dirigendile või orkestrile näidata, mida ma teen. Minu pead see sassi pole veel löönud ja üritan oma asja teha nii hästi, kui saan," selgitas Liiv.

Chopini esimene klaverikontsert kõlaski Liivi esituses esimest korda Veneetsias, aga mitte tervikuna. "Küll aga olen ma varem esitanud Chopini teist klaverikontserti, aga esimene on täiesti tervikuna nüüd Pärnus minu jaoks esmakordne esitus," sõnas Liiv Klassikaraadio kultuurisaates "Delta".

Klaverikontserdid, mis valmisid vastupidises järjekorras kui nende nummerduse põhjal arvata võib, on Liivi sõnul väga sarnased. "Esimene klaverikontsert, see, mille ta kirjutas teisena, on veel tugevama efektiga ja on kindlasti tehniliselt palju raskem," tõdes Liiv, kellel võib klaverikontserte avamänge kuuldes sassi minna kumb parajasti kõlama hakkab.

Tänaseks 20-aastane Liiv on sama vana kui Chopin oli esimest klaverikontserti kirjutades. Interpreet ei kujuta ette, et ta ise praeguses vanuses sellise teose looks. "See on ikka väga võimas ja nii hästi kirjutatud, et ma ei kujuta küll ette, et minuvanune selle kirja pani," muigas Liiv.

Liiv, kelle ema ja vanaema on samuti pianistid, leidis enda jaoks ka klaveri varases eas ja esimesed kontserdid andis ta viieaastaselt.