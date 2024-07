Norman Salumäe: mõistsin hiljem, kui suur asi oli Michael Jacksoniga lava jagada

27 aastat tagasi Michael Jacksoniga Tallinnas lava jaganud Norman Salumäe tõdes, et mõistis alles vanemaks saades, kui suur asi see oli.

1997. aastal Tallinnas esinenud popikuningas Michael Jackson kaasas oma kontserti ka eestlasi. Nii valiti välja 20 last, kes said kaasa teha lugudes "Heal the World" ja "Earth Song".

Üks lastest, kes Jacksoniga lava jagas, oli toona kuue-aastane Norman Salumäe. Täna ise muusikuna leiba teeniv Salumäe rääkis "R2 hommikus", et mäletab kontserdipäevast vaid üksikuid hetki. "Mingi hetk valiti välja kaks inimest – Kaisa Lõhmus ja mina –, kes läksid "Heal the Worldi" ajal koos Michael Jacksoniga käest kinni lavale."

Kuigi kuue-aastane Salumäe teadis, kes Michael Jackson oli, ei mõistnud ta toona, kui suure artistiga tegemist on. "Ma hakkasin pärast tajuma, kui suur asi see oli. Ma arvan, et mu emal ja isal oli seal esireas kõige lahedam tunne kõike näha ja kogeda. Mina läksin autossa ja küsisin, millal ta uuesti tuleb," naeris ta.

"Heal the Worldi" sõnad on mehel tänaseni enam-vähem meeles. "Salmid tõenäoliselt ei ole, aga see on üks esimesi lugusid oma elus, mida ma konkreetselt mäletan. Aga ma olen suhteliselt kindel, et mikrofone meil ei olnud," nentis ta.